У місті на Волині директори шкіл хочуть продовжити дистанційне навчання





Про це повідомляють на сайті



Форми подальшої організації освітнього процесу обговорили у міській раді керівники закладів загальної середньої, дошкільної освіти міста та позашкілля. На зустрічі був присутній міський голова Віктор Сапожніков.



Усі директори шкіл висловили свою позицію: продовжити дистанційне навчання мінімум на два тижні, враховуючи той факт, що у Нововолинську встановлений «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19. А це передбачає ряд заборон та обмежень, серед яких і відвідування закладів освіти.



Кожен із керівників обґрунтував своє рішення. Переважна більшість педагогів за те, аби навчання продовжили дистанційно, адже у кожному навчальному закладі від 10 до 20 відсотків працівників перехворіли на коронавірусну хворобу.



«З початку карантину захворіла четверта частина від усіх педагогів колективу школи № 3. Вони у великій зоні ризику. Ми маємо перервати ланцюг поширення небезпечної недуги. Як директор школи, переконаний: переводити школу на очне навчання не доцільно. Ми перейшли на нову платформу дистанційного навчання. Багато батьків нам зараз дякують за те, що удосконалилась саме така форма занять», – розповів директор ЗОШ № 3 Юрій Мороз.



Думка керівників закладів дошкільної освіти дещо розділилася. Одні вважають, що чергові групи мають продовжувати функціонувати, а на переконання інших, садок треба повністю закрити на період дії «червоної» карантинної зони.



За словами директорки ДНЗ №7 Ніни Свириденко, наразі немає потреби у подальшій роботі чергової групи, яка працює там зараз, адже її відвідують лише чотири дитини. А очільниця ДНЗ № 4 Людмила Могіль стверджує, що, беручи до уваги побажання батьків та самих вихователів, дві чергові групи у їхньому садку мають працювати й надалі.



Директор Нововолинського центру дитячої та юнацької творчості Любов Кравцова підкреслила, що 95 відсотків педагогічного колективу за проведення індивідуальних занять з вихованцями. Така специфіка їхнього закладу в умовах карантину при дотриманні протиепідемічних заходів. Директор міжшкільного навчального комбінату Наталія Фєдосєєва наголосила, що в їхній установі застосовуватиметься змішана форма навчання. Наприклад, заняття з практичного водіння для учнів 11 класу мають продовжуватися у звичному режимі.



Підсумовуючи обговорення, Віктор Сапожніков зазначив, що, як міський голова, зобов’язаний діяти у межах чинного законодавства, однак, у компетенції керівників закладів освіти із врахуванням думки батьків вирішувати подальший шлях вибору форм освітнього процесу.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Уже тиждень після канікул усі школи Нововолинська перебувають на дистанційному навчанні. У садочках працюють чергові групи.Про це повідомляють на сайті Нововолинської міськради Форми подальшої організації освітнього процесу обговорили у міській раді керівники закладів загальної середньої, дошкільної освіти міста та позашкілля. На зустрічі був присутній міський головаУсі директори шкіл висловили свою позицію: продовжити дистанційне навчання мінімум на два тижні, враховуючи той факт, що у Нововолинську встановлений «червоний» рівень епідемічної небезпеки поширення COVID-19. А це передбачає ряд заборон та обмежень, серед яких і відвідування закладів освіти.Кожен із керівників обґрунтував своє рішення. Переважна більшість педагогів за те, аби навчання продовжили дистанційно, адже у кожному навчальному закладі від 10 до 20 відсотків працівників перехворіли на коронавірусну хворобу.«З початку карантину захворіла четверта частина від усіх педагогів колективу школи № 3. Вони у великій зоні ризику. Ми маємо перервати ланцюг поширення небезпечної недуги. Як директор школи, переконаний: переводити школу на очне навчання не доцільно. Ми перейшли на нову платформу дистанційного навчання. Багато батьків нам зараз дякують за те, що удосконалилась саме така форма занять», – розповів директор ЗОШ № 3Думка керівників закладів дошкільної освіти дещо розділилася. Одні вважають, що чергові групи мають продовжувати функціонувати, а на переконання інших, садок треба повністю закрити на період дії «червоної» карантинної зони.За словами директорки ДНЗ №7, наразі немає потреби у подальшій роботі чергової групи, яка працює там зараз, адже її відвідують лише чотири дитини. А очільниця ДНЗ № 4стверджує, що, беручи до уваги побажання батьків та самих вихователів, дві чергові групи у їхньому садку мають працювати й надалі.Директор Нововолинського центру дитячої та юнацької творчостіпідкреслила, що 95 відсотків педагогічного колективу за проведення індивідуальних занять з вихованцями. Така специфіка їхнього закладу в умовах карантину при дотриманні протиепідемічних заходів. Директор міжшкільного навчального комбінатунаголосила, що в їхній установі застосовуватиметься змішана форма навчання. Наприклад, заняття з практичного водіння для учнів 11 класу мають продовжуватися у звичному режимі.Підсумовуючи обговорення, Віктор Сапожніков зазначив, що, як міський голова, зобов’язаний діяти у межах чинного законодавства, однак, у компетенції керівників закладів освіти із врахуванням думки батьків вирішувати подальший шлях вибору форм освітнього процесу.

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