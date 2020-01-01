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На Волині перекинулась фура. ФОТО

На Волині перекинулась фура. ФОТО
Дорожньо-транспортна пригода трапилась на виїзді з Нововолинська приблизно о 20:30 у неділю, 8 листопада.

Фура рухалась в напрямку міста Володимир-Волинський, повідомляє Нововолинський інформаційний портал.

Очевидці розповідають, що водій, ймовірно, заснув за кермом.

На місці події працює поліція та рятувальники. На скільки небезпечний був вантаж, чи була цистерна порожня - наразі невідомо.

На Волині перекинулась фура. ФОТО
На Волині перекинулась фура. ФОТО
На Волині перекинулась фура. ФОТО
На Волині перекинулась фура. ФОТО
На Волині перекинулась фура. ФОТО

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Теги: фура, аварія, перекинулась
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