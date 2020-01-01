На Волині перекинулась фура. ФОТО





Фура рухалась в напрямку міста Володимир-Волинський, повідомляє



Очевидці розповідають, що водій, ймовірно, заснув за кермом.



На місці події працює поліція та рятувальники. На скільки небезпечний був вантаж, чи була цистерна порожня - наразі невідомо.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дорожньо-транспортна пригода трапилась на виїзді з Нововолинська приблизно о 20:30 у неділю, 8 листопада.Фура рухалась в напрямку міста Володимир-Волинський, повідомляє Нововолинський інформаційний портал Очевидці розповідають, що водій, ймовірно, заснув за кермом.На місці події працює поліція та рятувальники. На скільки небезпечний був вантаж, чи була цистерна порожня - наразі невідомо.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію