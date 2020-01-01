На Волині перекинулась фура. ФОТО
Сьогодні, 22:03
Дорожньо-транспортна пригода трапилась на виїзді з Нововолинська приблизно о 20:30 у неділю, 8 листопада.
Фура рухалась в напрямку міста Володимир-Волинський, повідомляє Нововолинський інформаційний портал.
Очевидці розповідають, що водій, ймовірно, заснув за кермом.
На місці події працює поліція та рятувальники. На скільки небезпечний був вантаж, чи була цистерна порожня - наразі невідомо.
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Фура рухалась в напрямку міста Володимир-Волинський, повідомляє Нововолинський інформаційний портал.
Очевидці розповідають, що водій, ймовірно, заснув за кермом.
На місці події працює поліція та рятувальники. На скільки небезпечний був вантаж, чи була цистерна порожня - наразі невідомо.
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