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У лікарні помер 26-річний велосипедист, якого на Волині збило авто

У лікарні помер 26-річний велосипедист, якого на Волині збило авто
26-річний велосипедист, якого на автодорозі поблизу села Мокре Турійського району збив автомобіль, помер 10 листопада у відділенні реанімації Ковельського МТМО.

Про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Інформацію про смерть постраждалого в аварії хлопця підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.

Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода трапилася 8 листопада близько 18 години поблизу села Мокре. 28-річний місцевий житель, керуючи Volkswagen Passat, допустив наїзд на велосипедиста, 26-річного жителя району. Постраждалий був госпіталізований у відділення реанімації Ковельського МТМО.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: смерть, аварія, велосипедист
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