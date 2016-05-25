У лікарні помер 26-річний велосипедист, якого на Волині збило авто





Про це Інформаційному агентству Волинські Новини



Інформацію про смерть постраждалого в аварії хлопця підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.



Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода трапилася 8 листопада близько 18 години поблизу села Мокре. 28-річний місцевий житель, керуючи Volkswagen Passat, допустив наїзд на велосипедиста, 26-річного жителя району. Постраждалий був госпіталізований у відділення реанімації Ковельського МТМО.



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Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 26-річний велосипедист, якого на автодорозі поблизу села Мокре Турійського району збив автомобіль, помер 10 листопада у відділенні реанімації Ковельського МТМО.Про це стало відомо з власних джерел.Інформацію про смерть постраждалого в аварії хлопця підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області.Нагадаємо, дорожньо-транспортна пригода трапилася28-річний місцевий житель, керуючи Volkswagen Passat, допустив наїзд на велосипедиста, 26-річного жителя району. Постраждалий був госпіталізований у відділення реанімації Ковельського МТМО.

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