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В знак протесту проти карантину вихідного дня люди перекрили міжнародну трасу «Київ-Чоп»

В знак протесту проти карантину вихідного дня люди перекрили міжнародну трасу «Київ-Чоп»
У селі Біла Криниця на автодорозі «Київ-Чоп» розпочалася мирна акція протесту громадян проти «арантину вихідного дня.

Мітинг влаштували сьогодні, 12 листопада, о 10:30, - інформує відділ комунікації поліції Рівненської області.

Майже 70 учасників акції безперервно рухаються пішохідним переходом. За результатами перемовин із поліцейськими, вони періодично звільнятимуть проїзну частину та пропускатимуть транспортні засоби.

Крім того, протестувальникам наголосили на кримінальній відповідальності за перекриття транспортних комунікацій. Публічну безпеку та порядок на місці події забезпечують поліцейські блоку превенції, поліції діалогу та патрульні.

Патрульні поліцейські на вказаній ділянці дороги регулюють дорожній рух.

Нагадаємо, що у Луцьку 11 листопада працівники готельно-ресторанного бізнесу виходили на масовий пікет проти карантину вихідного дня.

В знак протесту проти карантину вихідного дня люди перекрили міжнародну трасу «Київ-Чоп»
В знак протесту проти карантину вихідного дня люди перекрили міжнародну трасу «Київ-Чоп»

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Теги: карантин, протест, траса, Київ, Чоп, Рівненщина
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