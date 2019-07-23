В знак протесту проти карантину вихідного дня люди перекрили міжнародну трасу «Київ-Чоп»





Мітинг влаштували сьогодні, 12 листопада, о 10:30, - інформує відділ комунікації поліції Рівненської області.



Майже 70 учасників акції безперервно рухаються пішохідним переходом. За результатами перемовин із поліцейськими, вони періодично звільнятимуть проїзну частину та пропускатимуть транспортні засоби.



Крім того, протестувальникам наголосили на кримінальній відповідальності за перекриття транспортних комунікацій. Публічну безпеку та порядок на місці події забезпечують поліцейські блоку превенції, поліції діалогу та патрульні.



Патрульні поліцейські на вказаній ділянці дороги регулюють дорожній рух.



Нагадаємо, що





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