У Шацькому районі з озера вилучили браконьєрські сітки із рибою. ФОТО
Сьогодні, 13:21
12 листопада державні інспектори Волинського рибпатруля під час рейду на водоймах Шацького району викрили порушення правил рибальства.
Про це повідомляє Волинський рибоохоронний патруль.
Так, близько 7 ранку громадянин ловив рибу забороненим знаряддям – мисиновою сіткою. Інцидент стався на оз. Люцимер поблизу смт Шацьк Шацького району. Завдяки оперативним діям працівників рибпатруля порушник не встиг завдати шкоди рибному господарству.
На особу склали адміністративний протокол за ч. 4. ст. 85 КУпАП. Матеріали справи направили до суду для притягнення порушника до відповідальності. Заборонене знаряддя вилучили.
Пізніше під час рибоохоронної роботи на тій ж водоймі виявили безгосподарське майно. З водойми вилучили 3 сітки, загальною довжиною 200 метрів. В сітках знаходилося 4 кг риби в снулому стані. Рибу здали на склад рибоохорони для подальшої передачі до міського зоопарку.
Того ж дня в ході рейду на оз. Чорне Шацького району з водойми вилучили 4 безхазяйні сітки, загальною довжиною 300 метрів. Склали відповідний акт.
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Про це повідомляє Волинський рибоохоронний патруль.
Так, близько 7 ранку громадянин ловив рибу забороненим знаряддям – мисиновою сіткою. Інцидент стався на оз. Люцимер поблизу смт Шацьк Шацького району. Завдяки оперативним діям працівників рибпатруля порушник не встиг завдати шкоди рибному господарству.
На особу склали адміністративний протокол за ч. 4. ст. 85 КУпАП. Матеріали справи направили до суду для притягнення порушника до відповідальності. Заборонене знаряддя вилучили.
Пізніше під час рибоохоронної роботи на тій ж водоймі виявили безгосподарське майно. З водойми вилучили 3 сітки, загальною довжиною 200 метрів. В сітках знаходилося 4 кг риби в снулому стані. Рибу здали на склад рибоохорони для подальшої передачі до міського зоопарку.
Того ж дня в ході рейду на оз. Чорне Шацького району з водойми вилучили 4 безхазяйні сітки, загальною довжиною 300 метрів. Склали відповідний акт.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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