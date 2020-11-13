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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

У волинській лікарні для хворих на коронавірус встановлять кисневу станцію

У волинській лікарні для хворих на коронавірус встановлять кисневу станцію
Ситуація з поширенням коронавірусної інфекції у Нововолинську, як і в Україні, не є втішною. За останню добу у місті зафіксували ще 30 нових випадків хвороби, а за увесь період пандемії зареєстрували 1446 випадків захворювання на Covid-19.

Про це повідомляє Новолинська міська рада.

Більше 60 відсотків ліжкомість зайнято в інфекційному відділенні. Зараз там лікується 27 мешканців міста та 1 житель Іваничівського р-ну, з них 6 хворих – у реанімації. Крім того, у відділенні перебуває 12 пацієнтів з підозрою.

"Напрацьовано питання щодо можливого відкриття додаткових 20 ліжок на базі неврологічного відділення, де лікуватимуться хворі з нескладним перебігом хвороби, – розповів т.в.о. директора Нововолинської центральної міської лікарні Андрій Сторонський.

"На сьогодні актуальним залишається питання будівництва кисневої станції. Вона вартуватиме майже 3 мільйони гривень. Вже готова проєктно-кошторисна документація, сподіваюся, на найближчим днями вона пройде експертизу і тоді розпочнемо перемовини з підрядником, який встановлюватиме кисневу бочку на 5 тисяч літрів. Орієнтовно цей процес плануємо завершити до кінця грудня нинішнього року. 25 кисневих точок буде підведено до інфекційного відділення та централізовано кисень постачатиметься у реанімацію і приймальне відділення екстреної допомоги, у якому, за необхідності, плануємо відкрити 8 реанімаційних ліжок. Таким чином, реанімація розшириться до 16 ліжок", - додав Андрій Сторонський.

Головне фото - ілюстративне.

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Теги: Нововолинськ, киснева станція, коронавірус
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