У Львові поліція зупинила концерт гурту «Бумбокс»
Сьогодні, 00:19
У Львові поліція через порушення протиепідеміологічних правил зупинила концерт гурту "Бумбокс".
Про це повідомило управління Нацполіції у Львівській області, передає "Еспресо.Захід".
Концерт гурту "Бумбокс" проходив пізно ввечері 13 листопада, в клубі "Малевич".
Про те, що концерт проходить з порушенням протиепідемічних заходів, правоохоронці дізнались під час моніторингу соціальних мереж.
"Як встановили співробітники Галицького відділу поліції, організатори концерту не забезпечили дотримання необхідної дистанції між глядачами, окремі з яких також не використовували засобів індивідуального захисту та перебували у закладі без масок", - повідомили у поліції.
На організатора склали адмінпротокол за ст.44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Йому загрожує покарання - штраф від 2 до 10 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Львів'яни постили у соцмережах фото з концерту і зазначали, що заледве 10% відвідувачів мають маски.
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Про це повідомило управління Нацполіції у Львівській області, передає "Еспресо.Захід".
Концерт гурту "Бумбокс" проходив пізно ввечері 13 листопада, в клубі "Малевич".
Про те, що концерт проходить з порушенням протиепідемічних заходів, правоохоронці дізнались під час моніторингу соціальних мереж.
"Як встановили співробітники Галицького відділу поліції, організатори концерту не забезпечили дотримання необхідної дистанції між глядачами, окремі з яких також не використовували засобів індивідуального захисту та перебували у закладі без масок", - повідомили у поліції.
На організатора склали адмінпротокол за ст.44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.
Йому загрожує покарання - штраф від 2 до 10 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Львів'яни постили у соцмережах фото з концерту і зазначали, що заледве 10% відвідувачів мають маски.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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Коментарі 1
Чому до сих пір немає нормативного визначення терміну "маска захисна"? А тому, що жодний намордник не затримує ні бактерію, ні віруса.
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