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У Львові поліція зупинила концерт гурту «Бумбокс»

У Львові поліція зупинила концерт гурту «Бумбокс»
У Львові поліція через порушення протиепідеміологічних правил зупинила концерт гурту "Бумбокс".

Про це повідомило управління Нацполіції у Львівській області, передає "Еспресо.Захід".

Концерт гурту "Бумбокс" проходив пізно ввечері 13 листопада, в клубі "Малевич".

Про те, що концерт проходить з порушенням протиепідемічних заходів, правоохоронці дізнались під час моніторингу соціальних мереж.

"Як встановили співробітники Галицького відділу поліції, організатори концерту не забезпечили дотримання необхідної дистанції між глядачами, окремі з яких також не використовували засобів індивідуального захисту та перебували у закладі без масок", - повідомили у поліції.

На організатора склали адмінпротокол за ст.44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Йому загрожує покарання - штраф від 2 до 10 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

Львів'яни постили у соцмережах фото з концерту і зазначали, що заледве 10% відвідувачів мають маски.

У Львові поліція зупинила концерт гурту «Бумбокс»
У Львові поліція зупинила концерт гурту «Бумбокс»
У Львові поліція зупинила концерт гурту «Бумбокс»
У Львові поліція зупинила концерт гурту «Бумбокс»

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Теги: Львів, клуб, поліція, концерт, карантин
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Коментарі 1
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Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Чому до сих пір немає нормативного визначення терміну "маска захисна"? А тому, що жодний намордник не затримує ні бактерію, ні віруса.
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