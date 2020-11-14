У Львові поліція зупинила концерт гурту «Бумбокс»





Про це повідомило управління Нацполіції у Львівській області, передає



Концерт гурту "Бумбокс" проходив пізно ввечері 13 листопада, в клубі "Малевич".



Про те, що концерт проходить з порушенням протиепідемічних заходів, правоохоронці дізнались під час моніторингу соціальних мереж.



"Як встановили співробітники Галицького відділу поліції, організатори концерту не забезпечили дотримання необхідної дистанції між глядачами, окремі з яких також не використовували засобів індивідуального захисту та перебували у закладі без масок", - повідомили у поліції.



На організатора склали адмінпротокол за ст.44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.



Йому загрожує покарання - штраф від 2 до 10 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.



Львів'яни постили у соцмережах фото з концерту і зазначали, що заледве 10% відвідувачів мають маски.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Львові поліція через порушення протиепідеміологічних правил зупинила концерт гурту "Бумбокс".Про це повідомило управління Нацполіції у Львівській області, передає "Еспресо.Захід" Концерт гурту "Бумбокс" проходив пізно ввечері 13 листопада, в клубі "Малевич".Про те, що концерт проходить з порушенням протиепідемічних заходів, правоохоронці дізнались під час моніторингу соціальних мереж."Як встановили співробітники Галицького відділу поліції, організатори концерту не забезпечили дотримання необхідної дистанції між глядачами, окремі з яких також не використовували засобів індивідуального захисту та перебували у закладі без масок", - повідомили у поліції.На організатора склали адмінпротокол за ст.44-3 (Порушення правил щодо карантину людей) Кодексу України про адміністративні правопорушення.Йому загрожує покарання - штраф від 2 до 10 тис. неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.Львів'яни постили у соцмережах фото з концерту і зазначали, що заледве 10% відвідувачів мають маски.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію