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Дуже низька явка: як у Луцьку проходить другий тур виборів на одній із дільниць

Дуже низька явка: як у Луцьку проходить другий тур виборів на одній із дільниць
Голова виборчої комісії №071065, що знаходиться у приміщенні спортшколи на вулиці Гетьмана Мазепи, Наталія Каплаух розповіла, що виборча дільниця відкрилися за дві хвилини до восьмої.

«Прийшли всі члени ДВК, яких 13. Загалом у нас на дільниці – 1565, 6 виборців мають обмежені можливості», - зауважила вона.

За словами Наталії Каплаух, явка у другому турі виборів мера Луцька - вкрай низька. Голосують переважно старші люди.

Станом на 10:00 виявили бажання проголосувати 35 людей. Станом на 11:00 - 74 лучанина.

Дуже низька явка: як у Луцьку проходить другий тур виборів на одній із дільниць
Дуже низька явка: як у Луцьку проходить другий тур виборів на одній із дільниць
Дуже низька явка: як у Луцьку проходить другий тур виборів на одній із дільниць

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Теги: вибори, Луцьк, дільниця
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Коментарі 2
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Ні один, ні другий не достойний бути міським головою. Ні за першого, ні за другого голосувати не буду - просто на вибори не піду ! Найкращий варіант, коли би вибори не відбулися. Але ж то Луцьк і дрімучі виборці -тому переможе шиба !
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Б.Шиба це валінок, вже відпрацьований ресурс. Нам лучанам хватило його на один термін, на другий він вже не заслуговує. Нехай повертається до себе у своє село.
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