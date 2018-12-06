Дуже низька явка: як у Луцьку проходить другий тур виборів на одній із дільниць
Сьогодні, 11:29
Голова виборчої комісії №071065, що знаходиться у приміщенні спортшколи на вулиці Гетьмана Мазепи, Наталія Каплаух розповіла, що виборча дільниця відкрилися за дві хвилини до восьмої.
«Прийшли всі члени ДВК, яких 13. Загалом у нас на дільниці – 1565, 6 виборців мають обмежені можливості», - зауважила вона.
За словами Наталії Каплаух, явка у другому турі виборів мера Луцька - вкрай низька. Голосують переважно старші люди.
Станом на 10:00 виявили бажання проголосувати 35 людей. Станом на 11:00 - 74 лучанина.
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«Прийшли всі члени ДВК, яких 13. Загалом у нас на дільниці – 1565, 6 виборців мають обмежені можливості», - зауважила вона.
За словами Наталії Каплаух, явка у другому турі виборів мера Луцька - вкрай низька. Голосують переважно старші люди.
Станом на 10:00 виявили бажання проголосувати 35 людей. Станом на 11:00 - 74 лучанина.
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Коментарі 2
Ні один, ні другий не достойний бути міським головою. Ні за першого, ні за другого голосувати не буду - просто на вибори не піду ! Найкращий варіант, коли би вибори не відбулися. Але ж то Луцьк і дрімучі виборці -тому переможе шиба !
Б.Шиба це валінок, вже відпрацьований ресурс. Нам лучанам хватило його на один термін, на другий він вже не заслуговує. Нехай повертається до себе у своє село.
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