Дуже низька явка: як у Луцьку проходить другий тур виборів на одній із дільниць





«Прийшли всі члени ДВК, яких 13. Загалом у нас на дільниці – 1565, 6 виборців мають обмежені можливості», - зауважила вона.



За словами Наталії Каплаух, явка у другому турі виборів мера Луцька - вкрай низька. Голосують переважно старші люди.



Станом на 10:00 виявили бажання проголосувати 35 людей. Станом на 11:00 - 74 лучанина.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Голова виборчої комісії №071065, що знаходиться у приміщенні спортшколи на вулиці Гетьмана Мазепи, Наталія Каплаух розповіла, що виборча дільниця відкрилися за дві хвилини до восьмої.«Прийшли всі члени ДВК, яких 13. Загалом у нас на дільниці – 1565, 6 виборців мають обмежені можливості», - зауважила вона.За словами Наталії Каплаух, явка у другому турі виборів мера Луцька - вкрай низька. Голосують переважно старші люди.Станом на 10:00 виявили бажання проголосувати 35 людей. Станом на 11:00 - 74 лучанина.

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