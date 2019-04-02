У Луцьку на спецдільниці усі виборці проголосували ще до обіду. ВІДЕО





Про це Валентина Ліщук.



У Волинській обласні клінічній лікарні спецдільниця - у літньому дворику. Тут поставили 3 урни, облаштували 2 кабінки для голосування, де є крісла для хворих. У медзакладі голосують виборці, які знаходяться на стаціонарному лікуванні та члени дільничної виборчої комісії, розповіла її голова Валентина Ліщук.



На дільниці працює 11 членів, 9 них голосували у лікарні. Спостерігачі ніяких порушень тут не зафіксували, - каже голова ДВК Валентина Ліщук.



До хворих, які не змогли самостійно прийти на спецдільницю, члени комісії ходили зі скринькою по палатах. Супроводжували членів ДВК два спостерігачі.



"Були в реанімації та кардіохірургії. Ті, хто виявив своє бажання віддати свій голос – ми до всіх прийшли. Всі 10 - виборців проголосували", - розповіла членкиня спеціальної дільничної виборчої комісії Олена Архіпова.



Виборчий процес на роботу лікарні не впливає, розповів медичний директор закладу Микола Галей. На спецдільниці в лікарні - антисептики, контейнери для використаних масок та рукавичок. Кожні 2 години тут проводиться вологе прибирання, каже голова ДВК Валентина Ліщук.



О 9:30 зі спецдільниці, що в обласній клінічній лікарні, виїхала комісія у складі 3-х людей в госпіталь, що розташований у селі Тарасове, де голосували хворі на COVID-19. За списком у госпіталі мали проголосувати 26 людей. Членкиня ДВК Любов Андрощук каже, що троє хворих не змогли скористатися своїм правом волевиявлення, оскільки не мали при собі паспортів.



Членів дільничної виборчої комісії забезпечили захисним одягом та щитками. Згідно з процедурою після голосування на спецдільниці у госпіталі, що в селі Тарасове, всі речі, зокрема, бюлетені, ручки та скриньку прокварцували, - розповідає Любов Андрощук. Близько 12-ї комісія повернулася зі скринькою для голосування.



Усі виборці на спецдільниці в обласній клінічній лікарні та госпіталі, що у селі Тарасове, проголосували до обіду. Загалом, в обласному центрі працює 9 спеціальних дільниць для волевиявлення, - розповіла голова Луцької міської територіальної виборчої комісії Марія Парфенюк.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. На спецдільниці у Волинській обласній клінічній лікарні та у госпіталі, що у селі Тарасове, недужі здійснили своє волевиявлення у другому турі місцевих виборів та проголосували за Луцького міського голову.Про це Суспільному повідомила голова ДВКУ Волинській обласні клінічній лікарні спецдільниця - у літньому дворику. Тут поставили 3 урни, облаштували 2 кабінки для голосування, де є крісла для хворих. У медзакладі голосують виборці, які знаходяться на стаціонарному лікуванні та члени дільничної виборчої комісії, розповіла її голова Валентина Ліщук.На дільниці працює 11 членів, 9 них голосували у лікарні. Спостерігачі ніяких порушень тут не зафіксували, - каже голова ДВК Валентина Ліщук.До хворих, які не змогли самостійно прийти на спецдільницю, члени комісії ходили зі скринькою по палатах. Супроводжували членів ДВК два спостерігачі."Були в реанімації та кардіохірургії. Ті, хто виявив своє бажання віддати свій голос – ми до всіх прийшли. Всі 10 - виборців проголосували", - розповіла членкиня спеціальної дільничної виборчої комісіїВиборчий процес на роботу лікарні не впливає, розповів медичний директор закладу. На спецдільниці в лікарні - антисептики, контейнери для використаних масок та рукавичок. Кожні 2 години тут проводиться вологе прибирання, каже голова ДВК Валентина Ліщук.О 9:30 зі спецдільниці, що в обласній клінічній лікарні, виїхала комісія у складі 3-х людей в госпіталь, що розташований у селі Тарасове, де голосували хворі на COVID-19. За списком у госпіталі мали проголосувати 26 людей. Членкиня ДВКкаже, що троє хворих не змогли скористатися своїм правом волевиявлення, оскільки не мали при собі паспортів.Членів дільничної виборчої комісії забезпечили захисним одягом та щитками. Згідно з процедурою після голосування на спецдільниці у госпіталі, що в селі Тарасове, всі речі, зокрема, бюлетені, ручки та скриньку прокварцували, - розповідає Любов Андрощук. Близько 12-ї комісія повернулася зі скринькою для голосування.Усі виборці на спецдільниці в обласній клінічній лікарні та госпіталі, що у селі Тарасове, проголосували до обіду. Загалом, в обласному центрі працює 9 спеціальних дільниць для волевиявлення, - розповіла голова Луцької міської територіальної виборчої комісії

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