У місті на Волині через коронавірус на самоізоляцію відправлять ще два класи





Про це



“З 17-го листопада, тобто із завтрішнього дня на самоізоляцію йдуть два старших класи: один у ЗОШ №2 та один у НВК «ЗОШ №3-ліцей»”, – сказав Петрук.



Загалом на самоізоляції в місті перебуватиме уже 3 класи.



Серед дитсадків не працює лише ДНЗ №2 через введений там карантин у зв’язку з поширенням СOVID-19. Що ж щодо інших дошкільних навчальних закладів, то вони працюють у звичному режимі.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. З 17-го листопада у Володимирі-Волинському на самоізоляцію відправлять два класи: по одному у ЗОШ №2 та НВК «ЗОШ №3-ліцей». Учні навчатимуться дистанційно.Про це БУГу повідомив В’ячеслав Петрук, начальник міського управління освіти, молоді та спорту.“З 17-го листопада, тобто із завтрішнього дня на самоізоляцію йдуть два старших класи: один у ЗОШ №2 та один у НВК «ЗОШ №3-ліцей»”, – сказав Петрук.Загалом на самоізоляції в місті перебуватиме уже 3 класи.Серед дитсадків не працює лише ДНЗ №2 через введений там карантин у зв’язку з поширенням СOVID-19. Що ж щодо інших дошкільних навчальних закладів, то вони працюють у звичному режимі.

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