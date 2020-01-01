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У місті на Волині через коронавірус на самоізоляцію відправлять ще два класи

У місті на Волині через коронавірус на самоізоляцію відправлять ще два класи
З 17-го листопада у Володимирі-Волинському на самоізоляцію відправлять два класи: по одному у ЗОШ №2 та НВК «ЗОШ №3-ліцей». Учні навчатимуться дистанційно.

Про це БУГу повідомив В’ячеслав Петрук, начальник міського управління освіти, молоді та спорту.

“З 17-го листопада, тобто із завтрішнього дня на самоізоляцію йдуть два старших класи: один у ЗОШ №2 та один у НВК «ЗОШ №3-ліцей»”, – сказав Петрук.

Загалом на самоізоляції в місті перебуватиме уже 3 класи.

Серед дитсадків не працює лише ДНЗ №2 через введений там карантин у зв’язку з поширенням СOVID-19. Що ж щодо інших дошкільних навчальних закладів, то вони працюють у звичному режимі.

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Теги: Володимир, коронавірус, класи
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