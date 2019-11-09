Волинь – у ТОПі регіонів України з розвитку тваринництва та садівництва





Таку статистику озвучив заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тарас Висоцький сьогодні, 19 листопада 2020 року, під час зустрічі зі старостами та фермерами Боратинської ОТГ Луцького району, –



Зустріч зі старостатом та фермерами ОТГ відбулася в рамках робочого візиту заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України на Волинь щодо розвитку галузі АПК, в тому числі з питань державної підтримки розвитку садівництва.



Супроводжували Тараса Висоцького заступник голови ОДА Олександр Троханенко та начальник управління агропромислового розвитку Юрій Горбенко.



В ході зустрічі Тарас Висоцький розповів про хід земельної реформи в країні, в тому числі в рамках децентралізації та державну підтримку в агропромисловому комплексі. Окрім цього, обговорили надважливу для усіх аграріїв тему - роботу Державного аграрного реєстру.



Законопроєкт про Державний аграрний реєстр прийнятий, очікується підписання документу Президентом України. Аграрний реєстр слугуватиме відмінним електронним майданчиком для виробників сільськогосподарської продукції.







«16 листопада цього року розпочалася передача земель сільськогосподарського призначення, що знаходяться за межами населеного пункту у комунальну власність ОТГ. Громада є абсолютно комфортним місцем не лише для проживання, а й для розвитку малого та середнього бізнесу, з доступом до ресурсу, перш за все земельного, можливістю до планування своїх територій, зміни цільового призначення земель, залучення інвестора та створення бізнес-середовища, – розповів Тарас Висоцький. – Держава спільно з міжнародними партнерами навчатиме громади, зокрема, ті які створенні 25 жовтня працювати у всіх сферах».



Також заступник міністра, переконаний, що у кожній громаді має бути спеціаліст у сфері сільського господарства, який зможе пояснити, направити та розповісти аграріям про державні та регіональні програми підтримки, підкаже куди звертатися та як їх реалізувати.



Також Тарас Восоцький розповів про перспективи розвитку агропромислового розвитку в Україні та довгострокові пріоритети. Мова йде про перспективу до 2030 року.



«Одним із напрямків підтримки держави є підтримка молодих фермерів до 35 років. Тим самим залучення молоді до роботи в аграрній сфері. Також плануємо розв'язувати питання земель постійного користування, яких в Україні більше як півмільйона, – розповів заступник міністра. – Продовжуватиметься державна підтримка тваринництва. Започаткували цього року виплати по 5 тисяч на корову і це продовжуватиметься і в наступні роки».



Ще одним важливим напрямком державної підтримки аграріїв є започаткування дорадництва. Фермеру один раз на рік виплачуватиметься певна сума на замовлення консультацій – інженерів, спеціалістів у сфері земельних чи юридичних відносин, оподаткування тощо. Таким чином аграрії отримають доступ до знань.



На завершення зустрічі Тарас Висоцький наголосив, що громада є центром розвитку галузей сільського господарства і держава підтримуватиме фінансово та організаційно.

Протягом дня заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України ознайомився з роботою провідних садових підприємств Луцького та Ківерцівського районів.







Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У 2020 році Волинь входить у топ-3 регіонів України із розвитку тваринництва та садівництва, є лідером з державної підтримки цих галузей. Окрім цього, регіон лідирує по створенню родинних молочних ферм.Таку статистику озвучив заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Українисьогодні, 19 листопада 2020 року, під час зустрічі зі старостами та фермерами Боратинської ОТГ Луцького району, – йдеться на сторінці ОДА у фейсбуці.Зустріч зі старостатом та фермерами ОТГ відбулася в рамках робочого візиту заступника Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України на Волинь щодо розвитку галузі АПК, в тому числі з питань державної підтримки розвитку садівництва.Супроводжували Тараса Висоцького заступник голови ОДАта начальник управління агропромислового розвиткуВ ході зустрічі Тарас Висоцький розповів про хід земельної реформи в країні, в тому числі в рамках децентралізації та державну підтримку в агропромисловому комплексі. Окрім цього, обговорили надважливу для усіх аграріїв тему - роботу Державного аграрного реєстру.Законопроєкт про Державний аграрний реєстр прийнятий, очікується підписання документу Президентом України. Аграрний реєстр слугуватиме відмінним електронним майданчиком для виробників сільськогосподарської продукції.«16 листопада цього року розпочалася передача земель сільськогосподарського призначення, що знаходяться за межами населеного пункту у комунальну власність ОТГ. Громада є абсолютно комфортним місцем не лише для проживання, а й для розвитку малого та середнього бізнесу, з доступом до ресурсу, перш за все земельного, можливістю до планування своїх територій, зміни цільового призначення земель, залучення інвестора та створення бізнес-середовища, – розповів Тарас Висоцький. – Держава спільно з міжнародними партнерами навчатиме громади, зокрема, ті які створенні 25 жовтня працювати у всіх сферах».Також заступник міністра, переконаний, що у кожній громаді має бути спеціаліст у сфері сільського господарства, який зможе пояснити, направити та розповісти аграріям про державні та регіональні програми підтримки, підкаже куди звертатися та як їх реалізувати.Також Тарас Восоцький розповів про перспективи розвитку агропромислового розвитку в Україні та довгострокові пріоритети. Мова йде про перспективу до 2030 року.«Одним із напрямків підтримки держави є підтримка молодих фермерів до 35 років. Тим самим залучення молоді до роботи в аграрній сфері. Також плануємо розв'язувати питання земель постійного користування, яких в Україні більше як півмільйона, – розповів заступник міністра. – Продовжуватиметься державна підтримка тваринництва. Започаткували цього року виплати по 5 тисяч на корову і це продовжуватиметься і в наступні роки».Ще одним важливим напрямком державної підтримки аграріїв є започаткування дорадництва. Фермеру один раз на рік виплачуватиметься певна сума на замовлення консультацій – інженерів, спеціалістів у сфері земельних чи юридичних відносин, оподаткування тощо. Таким чином аграрії отримають доступ до знань.На завершення зустрічі Тарас Висоцький наголосив, що громада є центром розвитку галузей сільського господарства і держава підтримуватиме фінансово та організаційно.Протягом дня заступник Міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України ознайомився з роботою провідних садових підприємств Луцького та Ківерцівського районів.

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