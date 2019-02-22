Завтра деякі будинки у Луцьку залишаться без тепла
Сьогодні, 21:53
Через ремонт мережі одразу кілька будинків у Луцьку будуть без тепла.
Про це інформує пресслужба ДКП "Луцьктепло".
"Шановні споживачі повідомляємо, що завтра, 21.11.2020 буде проводитися ремонт мережі теплової енергії. Впродовж дня буде припинене надання послуги з опалення на будинки Львівська 63, 63а, 63б, 73, 73а та Даньшина 2.
Просимо вибачення за тимчасові незручності", - йдеться в повідомленні.
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Про це інформує пресслужба ДКП "Луцьктепло".
"Шановні споживачі повідомляємо, що завтра, 21.11.2020 буде проводитися ремонт мережі теплової енергії. Впродовж дня буде припинене надання послуги з опалення на будинки Львівська 63, 63а, 63б, 73, 73а та Даньшина 2.
Просимо вибачення за тимчасові незручності", - йдеться в повідомленні.
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