Завтра деякі будинки у Луцьку залишаться без тепла





Про це інформує пресслужба



"Шановні споживачі повідомляємо, що завтра, 21.11.2020 буде проводитися ремонт мережі теплової енергії. Впродовж дня буде припинене надання послуги з опалення на будинки Львівська 63, 63а, 63б, 73, 73а та Даньшина 2.



Просимо вибачення за тимчасові незручності", - йдеться в повідомленні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Через ремонт мережі одразу кілька будинків у Луцьку будуть без тепла.Про це інформує пресслужба ДКП "Луцьктепло" "Шановні споживачі повідомляємо, що завтра, 21.11.2020 буде проводитися ремонт мережі теплової енергії. Впродовж дня буде припинене надання послуги з опалення на будинки Львівська 63, 63а, 63б, 73, 73а та Даньшина 2.Просимо вибачення за тимчасові незручності", - йдеться в повідомленні.

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