Лучани перестали сортувати сміття. ВІДЕО





Що відбувається із сміттям, яке лучани викидають у контейнери, показали в сюжеті



Отже, 2018-й рік: у Луцьку – спроба запровадити роздільний збір сміття. Саме тоді КП “Луцькспецкомунтранс” виграло європейський грантовий проект “Екологічна дружба понад кордонами” і гроші на закупівлю дала не міськрада, а адміністрація краю німецького міста Ліппе. На облаштування виділили 32 тисячі євро.



У Луцьку почали встановлювати окремі контейнери для сухої фракції, мокрої та ПЕТ-пляшок, а ще – монтувати сміттєсортувальну лінію в Брищі.



Увесь бюджет проекту складав 52 000 євро. Сюди входило не лише облаштування смітників, а й інформаційно-просвітницька робота щодо роздільного збору сміття.



Чинний директор КП “Луцькспецкомунтранс” Сергій Андрієвський каже: ефект від цього тоді справді був. А нині ж люди стали забувати необхідність сортувати відходи:



“Я не знаю, з чим це пов’язано. Може, це ще COVID, робота інформаційна перестала вестися, що в навчальних закладах, що з мешканцями”, – каже Сергій Андрієвський.



Нині ситуація з наповненням сміттєвих контейнерів справді невтішна: багато людей викидають і суху, і вологу фракцію разом.



Це ускладнює подальшу роботу із цими відходами. Бо далі спецтранспорт має забирати окремо вологі відходи, окремо сухі. Перші відправляють на полігон у Брище, а другі – на сміттєсортувальну лінію, що на вулиці Трункіна в Луцьку.



Вона працює уже два роки. За одну зміну тут опрацьовують 40-45 тонн сміття. Йде на переробку лише 5% від загальної маси. Відібрана вторсировина потрапляє в окремі сітки. Це ПЕТ-пляшки, скло, метал та алюміній.



Однак лучани кажуть, що не сортують сміття, бо не раз помічали, що усі відходи забирає одна й та сама машина. Це підтвердили і в КП “Луцькспецкомунтранс”. Сергій Андрієвський зізнається, що через деякі технічні проблеми зараз справді курсує лише один автомобіль, який забирає усе сміття. Але це триває лише три тижні й незабаром закінчиться. Тож він закликає усіх таки сортувати відходити.



Хай там як, а почати треба з найменшого – сортування, а для цього ще нема належних умов у всіх дворах Луцька. Та й окрім контейнерів потрібні сміттєсортувальні лінії, а головне – переробні заводи.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Луцьку вже кілька разів пробували впровадити роздільний збір сміття. У 2018 році на вулицях міста навіть почали з’являтися контейнери для сортування різного виду сміття: окремі ємності для сухих відходів, вологих та для ПЕТ-пляшок. Однак повноцінно цей проект так і не запрацював: частина містян продовжує скидати усе сміття разом і нарікає: все одно його забирає одна й та сама машина.Що відбувається із сміттям, яке лучани викидають у контейнери, показали в сюжеті 12 каналу Отже, 2018-й рік: у Луцьку – спроба запровадити роздільний збір сміття. Саме тоді КП “Луцькспецкомунтранс” виграло європейський грантовий проект “Екологічна дружба понад кордонами” і гроші на закупівлю дала не міськрада, а адміністрація краю німецького міста Ліппе. На облаштування виділили 32 тисячі євро.У Луцьку почали встановлювати окремі контейнери для сухої фракції, мокрої та ПЕТ-пляшок, а ще – монтувати сміттєсортувальну лінію в Брищі.Увесь бюджет проекту складав 52 000 євро. Сюди входило не лише облаштування смітників, а й інформаційно-просвітницька робота щодо роздільного збору сміття.Чинний директор КП “Луцькспецкомунтранс”каже: ефект від цього тоді справді був. А нині ж люди стали забувати необхідність сортувати відходи:“Я не знаю, з чим це пов’язано. Може, це ще COVID, робота інформаційна перестала вестися, що в навчальних закладах, що з мешканцями”, – каже Сергій Андрієвський.Нині ситуація з наповненням сміттєвих контейнерів справді невтішна: багато людей викидають і суху, і вологу фракцію разом.Це ускладнює подальшу роботу із цими відходами. Бо далі спецтранспорт має забирати окремо вологі відходи, окремо сухі. Перші відправляють на полігон у Брище, а другі – на сміттєсортувальну лінію, що на вулиці Трункіна в Луцьку.Вона працює уже два роки. За одну зміну тут опрацьовують 40-45 тонн сміття. Йде на переробку лише 5% від загальної маси. Відібрана вторсировина потрапляє в окремі сітки. Це ПЕТ-пляшки, скло, метал та алюміній.Однак лучани кажуть, що не сортують сміття, бо не раз помічали, що усі відходи забирає одна й та сама машина. Це підтвердили і в КП “Луцькспецкомунтранс”. Сергій Андрієвський зізнається, що через деякі технічні проблеми зараз справді курсує лише один автомобіль, який забирає усе сміття. Але це триває лише три тижні й незабаром закінчиться. Тож він закликає усіх таки сортувати відходити.Хай там як, а почати треба з найменшого – сортування, а для цього ще нема належних умов у всіх дворах Луцька. Та й окрім контейнерів потрібні сміттєсортувальні лінії, а головне – переробні заводи.

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