Курс валют у Луцьку на 23 листопада





Євро при купівлі становить – 33.294, продажу – 33.822.



Курс російського рубля: купівля – 0.331, продаж – 0.379.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 6.891, продаж – 7.602.



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