Дворівневі квартири у ЖК «Яровиця»: презентабельно, стильно і ефектно*





Традиційно на одному з поверхів планують передпокій, вітальню, кухню. На іншому – особистісну зону, де розміщують спальню, дитячу, ванну, вбиральню. Найчастіше об'єднують кімнати за їхнім функціональним призначенням.



Родзинкою дворівневої квартири, звичайно, є сходи. Саме вони і будуть, насамперед, привертати увагу кожного гостя в будинку. При виборі сходів потрібно враховувати не тільки їхню можливість органічно вписатися в інтер'єр квартири, але й практичність. З метою раціонального використання простору під нижніми сходами можна облаштувати гардеробну чи шафу.



У «Яровиці» у готовому 10-му будинку пропонують придбати дворівневі квартири-євротрійки площею від 75,5 м. кв.



Особливостями цих квартир є високі стелі та індивідуальне опалення з теплою підлогою, велика кількість світла завдяки панорамним вікнам і дворівневому простору. І найголовніше: кожен день з вікон буде відкриватися чудовий краєвид на річку Стир з висоти 12 та 13 поверхів. Організувати простір у квартирах можна відповідно до особистих вподобань та звичок для комфортного життя.



Будинок енергоощадний, а прибудинкова територія потішить красивими місцями для відпочинку, великою кількістю спортивних тренажерів, підземним паркінгом, доріжками і озелененням, яскравим дитячим майданчиком, салонами та кав’ярнями поруч.



Ознайомитись з дворівневими євротрійками можна завітавши в консультаційний центр «Яровиці». Номер телефону для деталей та уточнень: 050 402 05 05,



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Дворівневі квартири стають все більше і більше популярними через свої масштаби і можливості здійснити ексклюзивний дизайн. Незалежно від свого стилю і дизайну, дворівневі квартири завжди мають презентабельний, стильний і ефектний вигляд. Їх часто порівнюють з приватним будинком, через можливість чітко розділити простір на особисту і суспільну зони.Традиційно на одному з поверхів планують передпокій, вітальню, кухню. На іншому – особистісну зону, де розміщують спальню, дитячу, ванну, вбиральню. Найчастіше об'єднують кімнати за їхнім функціональним призначенням.Родзинкою дворівневої квартири, звичайно, є сходи. Саме вони і будуть, насамперед, привертати увагу кожного гостя в будинку. При виборі сходів потрібно враховувати не тільки їхню можливість органічно вписатися в інтер'єр квартири, але й практичність. З метою раціонального використання простору під нижніми сходами можна облаштувати гардеробну чи шафу.У «Яровиці» у готовому 10-му будинку пропонують придбати дворівневі квартири-євротрійки площею від 75,5 м. кв.Особливостями цих квартир є високі стелі та індивідуальне опалення з теплою підлогою, велика кількість світла завдяки панорамним вікнам і дворівневому простору. І найголовніше: кожен день з вікон буде відкриватися чудовий краєвид на річку Стир з висоти 12 та 13 поверхів. Організувати простір у квартирах можна відповідно до особистих вподобань та звичок для комфортного життя.Будинок енергоощадний, а прибудинкова територія потішить красивими місцями для відпочинку, великою кількістю спортивних тренажерів, підземним паркінгом, доріжками і озелененням, яскравим дитячим майданчиком, салонами та кав’ярнями поруч.Ознайомитись з дворівневими євротрійками можна завітавши в консультаційний центр «Яровиці». Номер телефону для деталей та уточнень: 050 402 05 05, http://yarovytsya.com.ua/

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