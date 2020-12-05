У «ПортCity» можна отримати 50% знижки на розваги*
Сьогодні, 09:39
Шопінг у луцькому торгово-розважальному центрі «ПортCity» став вдвічі приємніший.
Про це повідомляє пресслужба ТРЦ.
Для цього потрібно здійснити покупки на будь-яку суму у магазинах та кафе ТРЦ «ПортCity»* і ви гарантовано отримаєте купони на знижку 50% на розваги.
*У акції беруть участь:
- Фудкорт-зони;
- Магазини дитячих товарів;
- Магазини спортивного одягу.
Акція діє до 05.12.2020 р.
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Про це повідомляє пресслужба ТРЦ.
Для цього потрібно здійснити покупки на будь-яку суму у магазинах та кафе ТРЦ «ПортCity»* і ви гарантовано отримаєте купони на знижку 50% на розваги.
*У акції беруть участь:
- Фудкорт-зони;
- Магазини дитячих товарів;
- Магазини спортивного одягу.
Акція діє до 05.12.2020 р.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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