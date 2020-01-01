У ковідному госпіталі в Боголюбах відкрили ще одне відділення для кисневозалежних
Сьогодні, 09:15
Ще одне відділення, в якому 40 кисневих точок, відкрили в ковідному госпіталі Волинської обласної клінічної лікарні. Тобто це ще додаткові 40 місць для кисневозалежних хворих на коронавірус.
Про це йдеться у сюжеті жу рналіста Андрія Гнатюка для Волинської обласної клінічної лікарні.
Останніми тижнями місць для кисневозалежних хворих у відділенні украй не вистачало.
У сюжеті інформують, що ремонт у відділенні адаптували до перебування пацієнтів. Палати розраховані на двох. У кожній є санвузол, гаряча й холодна вода. Методика лікування коронавірусу передбачає, що пацієнти не можуть без потреби виходити в коридор. Тому в кімнатах облаштували елементарні зручності для хворих.
Керівництво лікарні також планує, аби якнайшвидше кисень під’єднати до всіх ліжок.
Станом на 24 листопада в ковідному госпіталі Волинської обласної клінічної лікарні, відомої як лікарня в Боголюбах, перебувало 124 хворих, з них на кисні 93 пацієнтів. 27 людей перебувають у важкому стані, 2 померли, 19-х хворих виписали.
У лікарні нагадують, що приймають лише важких хворих із підтвердженим завдяки ПЛР-тесту діагнозом за наявності місць, про які лікарі "швидкої" мусять з’ясовувати заздалегідь.
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Про це йдеться у сюжеті жу рналіста Андрія Гнатюка для Волинської обласної клінічної лікарні.
Останніми тижнями місць для кисневозалежних хворих у відділенні украй не вистачало.
У сюжеті інформують, що ремонт у відділенні адаптували до перебування пацієнтів. Палати розраховані на двох. У кожній є санвузол, гаряча й холодна вода. Методика лікування коронавірусу передбачає, що пацієнти не можуть без потреби виходити в коридор. Тому в кімнатах облаштували елементарні зручності для хворих.
Керівництво лікарні також планує, аби якнайшвидше кисень під’єднати до всіх ліжок.
Станом на 24 листопада в ковідному госпіталі Волинської обласної клінічної лікарні, відомої як лікарня в Боголюбах, перебувало 124 хворих, з них на кисні 93 пацієнтів. 27 людей перебувають у важкому стані, 2 померли, 19-х хворих виписали.
У лікарні нагадують, що приймають лише важких хворих із підтвердженим завдяки ПЛР-тесту діагнозом за наявності місць, про які лікарі "швидкої" мусять з’ясовувати заздалегідь.
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