Які вигідні пропозиції має для покупців ЖК «Яровиця» до новорічних свят*

Зовсім скоро – новорічні свята. Житловий комплекс «Яровиця» підготував найцікавіші пропозиції купівлі нерухомості. Це допоможе потенційним покупцям швидко зорієнтуватися та придбати бажанні об’єкти за найбільш привабливою та вигідною ціною.«Яровиця» – це сучасний енергоощадний дім з комфортною інфраструктурою та соціальним простором у центрі міста. Переваги цього житлового комплексу – вентильований фасад, панорамні вікна, підземний паркінг, креативне подвір’я.До 31 грудня 2020 року тут діють акції та пропозиції. Про те, які саме, – далі у тексті.- Комфорт. Увечері не потрібно шукати місце далеко від будинку, щоб втиснути у нього автомобіль. Паркомісце буде завжди вільним для авто його власники, а тому він зможе заощадити час для відпочинку.- Безпека і економія. Захист авто від необережних водіїв і погодних умов. Правильне зберігання авто продовжить термін його експлуатації та допоможе заощадити на ремонті.- Прибуток. Паркомісце — це нерухомість, яку можна здавати в оренду або вигідно продати.- Якість. Підземний паркінг «Яровиці» – під охороною. У ньому встановленні системи пожежогасіння і вентиляції.У власників квартири є можливість збільшити вільний простір помешкання, придбавши комірку до Нового року на вигідних умовах:- знижка до 9 000 грн.;- до 6 місяців розтермінування;- 0% переплат.Переваги:- панорамні вікна;- індивідуальне опалення;- вільне планування;- зручна транспортна розв’язка;- близькість потенційних клієнтів: на сьогодні уже є торговий ряд, салони, бутіки і магазини, офіси інших компаній, в безпосередній близькості розташовані банки, ресторани, розважальні заклади;- паркінг, охорона комплексу, доглянута прилегла територія, освітлення;- наявність всіх необхідних комунікацій.- перший внесок може бути 10% від встановленої вартості квартири;- сплачуючи 50% чи 70% покупець отримує знижки;- тривалість розтермінування – 12 місяців, можливі також індивідуальні умови;- до 24 місяців (діє на купівлю квартири та паркінгу).