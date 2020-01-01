Які вигідні пропозиції має для покупців ЖК «Яровиця» до новорічних свят*
Сьогодні, 09:11
Зовсім скоро – новорічні свята. Житловий комплекс «Яровиця» підготував найцікавіші пропозиції купівлі нерухомості. Це допоможе потенційним покупцям швидко зорієнтуватися та придбати бажанні об’єкти за найбільш привабливою та вигідною ціною.
«Яровиця» – це сучасний енергоощадний дім з комфортною інфраструктурою та соціальним простором у центрі міста. Переваги цього житлового комплексу – вентильований фасад, панорамні вікна, підземний паркінг, креативне подвір’я.
До 31 грудня 2020 року тут діють акції та пропозиції. Про те, які саме, – далі у тексті.
1. Знижка до 50 000грн на купівлю паркомісця у підземному паркінгу. Переваги купівлі:
- Комфорт. Увечері не потрібно шукати місце далеко від будинку, щоб втиснути у нього автомобіль. Паркомісце буде завжди вільним для авто його власники, а тому він зможе заощадити час для відпочинку.
- Безпека і економія. Захист авто від необережних водіїв і погодних умов. Правильне зберігання авто продовжить термін його експлуатації та допоможе заощадити на ремонті.
- Прибуток. Паркомісце — це нерухомість, яку можна здавати в оренду або вигідно продати.
- Якість. Підземний паркінг «Яровиці» – під охороною. У ньому встановленні системи пожежогасіння і вентиляції.
2. Акція «Комірка для подарунків»
У власників квартири є можливість збільшити вільний простір помешкання, придбавши комірку до Нового року на вигідних умовах:
- знижка до 9 000 грн.;
- до 6 місяців розтермінування;
- 0% переплат.
3. Нові офіси «Яровиці» – максимально комфортний робочий простір – від 690$ кв. м
Переваги:
- панорамні вікна;
- індивідуальне опалення;
- вільне планування;
- зручна транспортна розв’язка;
- близькість потенційних клієнтів: на сьогодні уже є торговий ряд, салони, бутіки і магазини, офіси інших компаній, в безпосередній близькості розташовані банки, ресторани, розважальні заклади;
- паркінг, охорона комплексу, доглянута прилегла територія, освітлення;
- наявність всіх необхідних комунікацій.
4. Діє програма LITE-розтермінування:
- перший внесок може бути 10% від встановленої вартості квартири;
- сплачуючи 50% чи 70% покупець отримує знижки;
- тривалість розтермінування – 12 місяців, можливі також індивідуальні умови;
- до 24 місяців (діє на купівлю квартири та паркінгу).
Кількість пропозицій обмежена. Забудовник залишає за собою право змінювати умови акції.
Консультаційний центр «Яровиці»: 050 402 05 05, yarovytsya.com.ua
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«Яровиця» – це сучасний енергоощадний дім з комфортною інфраструктурою та соціальним простором у центрі міста. Переваги цього житлового комплексу – вентильований фасад, панорамні вікна, підземний паркінг, креативне подвір’я.
До 31 грудня 2020 року тут діють акції та пропозиції. Про те, які саме, – далі у тексті.
1. Знижка до 50 000грн на купівлю паркомісця у підземному паркінгу. Переваги купівлі:
- Комфорт. Увечері не потрібно шукати місце далеко від будинку, щоб втиснути у нього автомобіль. Паркомісце буде завжди вільним для авто його власники, а тому він зможе заощадити час для відпочинку.
- Безпека і економія. Захист авто від необережних водіїв і погодних умов. Правильне зберігання авто продовжить термін його експлуатації та допоможе заощадити на ремонті.
- Прибуток. Паркомісце — це нерухомість, яку можна здавати в оренду або вигідно продати.
- Якість. Підземний паркінг «Яровиці» – під охороною. У ньому встановленні системи пожежогасіння і вентиляції.
2. Акція «Комірка для подарунків»
У власників квартири є можливість збільшити вільний простір помешкання, придбавши комірку до Нового року на вигідних умовах:
- знижка до 9 000 грн.;
- до 6 місяців розтермінування;
- 0% переплат.
3. Нові офіси «Яровиці» – максимально комфортний робочий простір – від 690$ кв. м
Переваги:
- панорамні вікна;
- індивідуальне опалення;
- вільне планування;
- зручна транспортна розв’язка;
- близькість потенційних клієнтів: на сьогодні уже є торговий ряд, салони, бутіки і магазини, офіси інших компаній, в безпосередній близькості розташовані банки, ресторани, розважальні заклади;
- паркінг, охорона комплексу, доглянута прилегла територія, освітлення;
- наявність всіх необхідних комунікацій.
4. Діє програма LITE-розтермінування:
- перший внесок може бути 10% від встановленої вартості квартири;
- сплачуючи 50% чи 70% покупець отримує знижки;
- тривалість розтермінування – 12 місяців, можливі також індивідуальні умови;
- до 24 місяців (діє на купівлю квартири та паркінгу).
Кількість пропозицій обмежена. Забудовник залишає за собою право змінювати умови акції.
Консультаційний центр «Яровиці»: 050 402 05 05, yarovytsya.com.ua
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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