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Які вигідні пропозиції має для покупців ЖК «Яровиця» до новорічних свят*

Які вигідні пропозиції має для покупців ЖК «Яровиця» до новорічних свят*
Зовсім скоро – новорічні свята. Житловий комплекс «Яровиця» підготував найцікавіші пропозиції купівлі нерухомості. Це допоможе потенційним покупцям швидко зорієнтуватися та придбати бажанні об’єкти за найбільш привабливою та вигідною ціною.

«Яровиця» – це сучасний енергоощадний дім з комфортною інфраструктурою та соціальним простором у центрі міста. Переваги цього житлового комплексу – вентильований фасад, панорамні вікна, підземний паркінг, креативне подвір’я.

До 31 грудня 2020 року тут діють акції та пропозиції. Про те, які саме, – далі у тексті.

1. Знижка до 50 000грн на купівлю паркомісця у підземному паркінгу. Переваги купівлі:

- Комфорт. Увечері не потрібно шукати місце далеко від будинку, щоб втиснути у нього автомобіль. Паркомісце буде завжди вільним для авто його власники, а тому він зможе заощадити час для відпочинку.

- Безпека і економія. Захист авто від необережних водіїв і погодних умов. Правильне зберігання авто продовжить термін його експлуатації та допоможе заощадити на ремонті.

- Прибуток. Паркомісце — це нерухомість, яку можна здавати в оренду або вигідно продати.

- Якість. Підземний паркінг «Яровиці» – під охороною. У ньому встановленні системи пожежогасіння і вентиляції.
Які вигідні пропозиції має для покупців ЖК «Яровиця» до новорічних свят*

2. Акція «Комірка для подарунків»

У власників квартири є можливість збільшити вільний простір помешкання, придбавши комірку до Нового року на вигідних умовах:

- знижка до 9 000 грн.;

- до 6 місяців розтермінування;

- 0% переплат.
Які вигідні пропозиції має для покупців ЖК «Яровиця» до новорічних свят*

3. Нові офіси «Яровиці» – максимально комфортний робочий простір – від 690$ кв. м

Переваги:

- панорамні вікна;

- індивідуальне опалення;

- вільне планування;

- зручна транспортна розв’язка;

- близькість потенційних клієнтів: на сьогодні уже є торговий ряд, салони, бутіки і магазини, офіси інших компаній, в безпосередній близькості розташовані банки, ресторани, розважальні заклади;

- паркінг, охорона комплексу, доглянута прилегла територія, освітлення;

- наявність всіх необхідних комунікацій.
Які вигідні пропозиції має для покупців ЖК «Яровиця» до новорічних свят*

4. Діє програма LITE-розтермінування:

- перший внесок може бути 10% від встановленої вартості квартири;

- сплачуючи 50% чи 70% покупець отримує знижки;

- тривалість розтермінування – 12 місяців, можливі також індивідуальні умови;

- до 24 місяців (діє на купівлю квартири та паркінгу).

Кількість пропозицій обмежена. Забудовник залишає за собою право змінювати умови акції.

Консультаційний центр «Яровиці»: 050 402 05 05, yarovytsya.com.ua


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Теги: Яровиця, нерухомість, Луцьк
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