У Старому місті зупинять рух транспорту

У Луцьку у зв'язку зі скорботними заходами до Дня пам'яті жертв голодоморів в Україні зупинять рух транспорту на низці вулиць у Старому місті 28 листопада.Про це йдеться у відповідному розпорядженні секретаря міськрадиНа вулиці Братковського обмежать рух транспорту з 8:00 до 16:30. Площу перед замокм Любарта звільнять від авто.Повністю перекриють вулиці Данила Галицького, Братковського, Кафедральну з 15:30 до 16:30 під час проведення скорботних заходів.Так, о 15.40 запланували покладання квітів до пам’ятного знака Християнському милосердю волинян на території Хресто-Воздвиженської церквиО 15.55 – покладання квітів до пам’ятника жертвам політичних репресій на площі перед Луцьким замком.О 16.00 відбудеться панахида за померлими від голодоморів 1932-33 років, загальнонаціональна хвилина мовчання, громадська акція «Запали свічку!».