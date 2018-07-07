У Старому місті зупинять рух транспорту
Сьогодні, 11:00
У Луцьку у зв'язку зі скорботними заходами до Дня пам'яті жертв голодоморів в Україні зупинять рух транспорту на низці вулиць у Старому місті 28 листопада.
Про це йдеться у відповідному розпорядженні секретаря міськради Григорія Пустовіта.
На вулиці Братковського обмежать рух транспорту з 8:00 до 16:30. Площу перед замокм Любарта звільнять від авто.
Повністю перекриють вулиці Данила Галицького, Братковського, Кафедральну з 15:30 до 16:30 під час проведення скорботних заходів.
Так, о 15.40 запланували покладання квітів до пам’ятного знака Християнському милосердю волинян на території Хресто-Воздвиженської церкви
О 15.55 – покладання квітів до пам’ятника жертвам політичних репресій на площі перед Луцьким замком.
О 16.00 відбудеться панахида за померлими від голодоморів 1932-33 років, загальнонаціональна хвилина мовчання, громадська акція «Запали свічку!».
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Про це йдеться у відповідному розпорядженні секретаря міськради Григорія Пустовіта.
На вулиці Братковського обмежать рух транспорту з 8:00 до 16:30. Площу перед замокм Любарта звільнять від авто.
Повністю перекриють вулиці Данила Галицького, Братковського, Кафедральну з 15:30 до 16:30 під час проведення скорботних заходів.
Так, о 15.40 запланували покладання квітів до пам’ятного знака Християнському милосердю волинян на території Хресто-Воздвиженської церкви
О 15.55 – покладання квітів до пам’ятника жертвам політичних репресій на площі перед Луцьким замком.
О 16.00 відбудеться панахида за померлими від голодоморів 1932-33 років, загальнонаціональна хвилина мовчання, громадська акція «Запали свічку!».
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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