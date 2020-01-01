вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  
 
Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

В Україні – рекордна кількість нових випадків Covid-19

В Україні – рекордна кількість нових випадків Covid-19
16 294 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 28 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 689 дітей та 631 медпрацівник.

Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.

Також за минулу добу:
▪️госпіталізували – 1 639 осіб;
▪️летальних випадків – 184;
▪️одужало – 8 897 осіб;
▪️здійснили тестувань за добу –
67 348 (зокрема методом ПЛР –
43 458, методом ІФА – 23 890).

За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 709 701 особа;
одужало – 335 135 осіб;
летальних випадків – 12 093;
провели ПЛР-тестувань – 4 463 249.

За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (1 739), Дніпропетровській (1 599), Одеській (1 350), Запорізькій (1 067) та Сумській (1 013) областях.

Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ – 67 278 випадків;
Вінницька область – 17 051 випадок;
Волинська область – 23 656 випадків;
Дніпропетровська область – 36 487 випадків;
Донецька область – 22 210 випадків;
Житомирська область – 29 098 випадків;
Закарпатська область – 22 974 випадки;
Запорізька область – 29 296 випадків;
Івано-Франківська область – 35 374 випадки;
Київська область – 36 214 випадків;
Кіровоградська область – 4 941 випадок;
Луганська область – 6 185 випадків;
Львівська область – 45 052 випадки;
Миколаївська область – 17 710 випадків;
Одеська область – 42 851 випадок;
Полтавська область – 21 490 випадків;
Рівненська область – 30 430 випадків;
Сумська область – 27 603 випадки;
Тернопільська область – 27 425 випадків;
Харківська область – 54 517 випадків;
Херсонська область – 9 845 випадків;
Хмельницька область – 28 917 випадків;
Черкаська область – 22 053 випадки;
Чернівецька область – 33 291 випадок;
Чернігівська область – 17 753 випадки.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: коронавірус, Україна, статистика, рекорд
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Інші новини теми
У волинському місті дитсадок, який закрили через Covid-19, відновлює роботу
27 листопад, 19:30
Чотири смерті і 367 нових випадків: ситуація з коронавірусом на Волині за останню добу
27 листопад, 09:54
В Україні – новий коронавірусний рекорд
27 листопад, 08:54
«Коронавірусний» шпиталь у луцькому пологовому зсередини. ФОТО
26 листопад, 16:50
всі новини теми
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Відомі результати офіційного підрахунку голосів на виборах мера Луцька
Карантин вихідного дня: чи скасовують відзначення весіль на Волині
Жінка, яка набрала лише 36 голосів виборців, стане депутаткою Волиньради
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
В Україні – рекордна кількість нових випадків Covid-19
Сьогодні, 08:48
Де на Волині з батьків «вибили» найбільше аліментів
Сьогодні, 08:36
Мінцифри обіцяє мільйон гривень тому, хто знайде недоліки і зламає додаток «Дія»
Сьогодні, 07:35
У Держекоінспекції повідомили, які волинські лісгоспи перевірять
Сьогодні, 06:31
Показали, яким був собор у Володимирі понад 130 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 05:29
Схожі новини
В Україні – новий рекорд із кількості випадків коронавірусу В Україні – новий рекорд із кількості випадків коронавірусу
26 листопад, 08:51
Оприлюднили коронавірусну статистику за останню добу Оприлюднили коронавірусну статистику за останню добу
24 листопад, 08:56
Україна знову побила власний коронавірусний добовий рекорд Україна знову побила власний коронавірусний добовий рекорд
20 листопад, 08:52
В Україні – новий коронавірусний рекорд В Україні – новий коронавірусний рекорд
19 листопад, 08:57
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
В Україні – рекордна кількість нових випадків Covid-19
Сьогодні, 08:48
 0
Де на Волині з батьків «вибили» найбільше аліментів
Сьогодні, 08:36
 0
Мінцифри обіцяє мільйон гривень тому, хто знайде недоліки і зламає додаток «Дія»
Сьогодні, 07:35
 0
У Держекоінспекції повідомили, які волинські лісгоспи перевірять
Сьогодні, 06:31
 0
Показали, яким був собор у Володимирі понад 130 років тому. РЕТРОФОТО
Сьогодні, 05:29
 0
Медіа
відео
1/8