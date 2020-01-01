В Україні – рекордна кількість нових випадків Covid-19
Сьогодні, 08:48
16 294 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 28 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 689 дітей та 631 медпрацівник.
Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.
Також за минулу добу:
▪️госпіталізували – 1 639 осіб;
▪️летальних випадків – 184;
▪️одужало – 8 897 осіб;
▪️здійснили тестувань за добу –
67 348 (зокрема методом ПЛР –
43 458, методом ІФА – 23 890).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 709 701 особа;
одужало – 335 135 осіб;
летальних випадків – 12 093;
провели ПЛР-тестувань – 4 463 249.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (1 739), Дніпропетровській (1 599), Одеській (1 350), Запорізькій (1 067) та Сумській (1 013) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ – 67 278 випадків;
Вінницька область – 17 051 випадок;
Волинська область – 23 656 випадків;
Дніпропетровська область – 36 487 випадків;
Донецька область – 22 210 випадків;
Житомирська область – 29 098 випадків;
Закарпатська область – 22 974 випадки;
Запорізька область – 29 296 випадків;
Івано-Франківська область – 35 374 випадки;
Київська область – 36 214 випадків;
Кіровоградська область – 4 941 випадок;
Луганська область – 6 185 випадків;
Львівська область – 45 052 випадки;
Миколаївська область – 17 710 випадків;
Одеська область – 42 851 випадок;
Полтавська область – 21 490 випадків;
Рівненська область – 30 430 випадків;
Сумська область – 27 603 випадки;
Тернопільська область – 27 425 випадків;
Харківська область – 54 517 випадків;
Херсонська область – 9 845 випадків;
Хмельницька область – 28 917 випадків;
Черкаська область – 22 053 випадки;
Чернівецька область – 33 291 випадок;
Чернігівська область – 17 753 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
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Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.
Також за минулу добу:
▪️госпіталізували – 1 639 осіб;
▪️летальних випадків – 184;
▪️одужало – 8 897 осіб;
▪️здійснили тестувань за добу –
67 348 (зокрема методом ПЛР –
43 458, методом ІФА – 23 890).
За весь час пандемії в Україні:
захворіло – 709 701 особа;
одужало – 335 135 осіб;
летальних випадків – 12 093;
провели ПЛР-тестувань – 4 463 249.
За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (1 739), Дніпропетровській (1 599), Одеській (1 350), Запорізькій (1 067) та Сумській (1 013) областях.
Кількість захворювань в регіонах:
м. Київ – 67 278 випадків;
Вінницька область – 17 051 випадок;
Волинська область – 23 656 випадків;
Дніпропетровська область – 36 487 випадків;
Донецька область – 22 210 випадків;
Житомирська область – 29 098 випадків;
Закарпатська область – 22 974 випадки;
Запорізька область – 29 296 випадків;
Івано-Франківська область – 35 374 випадки;
Київська область – 36 214 випадків;
Кіровоградська область – 4 941 випадок;
Луганська область – 6 185 випадків;
Львівська область – 45 052 випадки;
Миколаївська область – 17 710 випадків;
Одеська область – 42 851 випадок;
Полтавська область – 21 490 випадків;
Рівненська область – 30 430 випадків;
Сумська область – 27 603 випадки;
Тернопільська область – 27 425 випадків;
Харківська область – 54 517 випадків;
Херсонська область – 9 845 випадків;
Хмельницька область – 28 917 випадків;
Черкаська область – 22 053 випадки;
Чернівецька область – 33 291 випадок;
Чернігівська область – 17 753 випадки.
Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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