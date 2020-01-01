В Україні – рекордна кількість нових випадків Covid-19





Про це повідомив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов.



Також за минулу добу:

▪️госпіталізували – 1 639 осіб;

▪️летальних випадків – 184;

▪️одужало – 8 897 осіб;

▪️здійснили тестувань за добу –

67 348 (зокрема методом ПЛР –

43 458, методом ІФА – 23 890).



За весь час пандемії в Україні:

захворіло – 709 701 особа;

одужало – 335 135 осіб;

летальних випадків – 12 093;

провели ПЛР-тестувань – 4 463 249.



За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (1 739), Дніпропетровській (1 599), Одеській (1 350), Запорізькій (1 067) та Сумській (1 013) областях.



Кількість захворювань в регіонах:

м. Київ – 67 278 випадків;

Вінницька область – 17 051 випадок;

Волинська область – 23 656 випадків;

Дніпропетровська область – 36 487 випадків;

Донецька область – 22 210 випадків;

Житомирська область – 29 098 випадків;

Закарпатська область – 22 974 випадки;

Запорізька область – 29 296 випадків;

Івано-Франківська область – 35 374 випадки;

Київська область – 36 214 випадків;

Кіровоградська область – 4 941 випадок;

Луганська область – 6 185 випадків;

Львівська область – 45 052 випадки;

Миколаївська область – 17 710 випадків;

Одеська область – 42 851 випадок;

Полтавська область – 21 490 випадків;

Рівненська область – 30 430 випадків;

Сумська область – 27 603 випадки;

Тернопільська область – 27 425 випадків;

Харківська область – 54 517 випадків;

Херсонська область – 9 845 випадків;

Хмельницька область – 28 917 випадків;

Черкаська область – 22 053 випадки;

Чернівецька область – 33 291 випадок;

Чернігівська область – 17 753 випадки.



Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. 16 294 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19 зафіксували в Україні станом на 28 листопада 2020 року. Зокрема, захворіли 689 дітей та 631 медпрацівник.Про це повідомив міністр охорони здоров'я УкраїниТакож за минулу добу:▪️госпіталізували – 1 639 осіб;▪️летальних випадків – 184;▪️одужало – 8 897 осіб;▪️здійснили тестувань за добу –67 348 (зокрема методом ПЛР –43 458, методом ІФА – 23 890).За весь час пандемії в Україні:захворіло – 709 701 особа;одужало – 335 135 осіб;летальних випадків – 12 093;провели ПЛР-тестувань – 4 463 249.За останню добу найбільшу кількість підтверджених випадків зареєстрували у м. Київ (1 739), Дніпропетровській (1 599), Одеській (1 350), Запорізькій (1 067) та Сумській (1 013) областях.Кількість захворювань в регіонах:м. Київ – 67 278 випадків;Вінницька область – 17 051 випадок;Дніпропетровська область – 36 487 випадків;Донецька область – 22 210 випадків;Житомирська область – 29 098 випадків;Закарпатська область – 22 974 випадки;Запорізька область – 29 296 випадків;Івано-Франківська область – 35 374 випадки;Київська область – 36 214 випадків;Кіровоградська область – 4 941 випадок;Луганська область – 6 185 випадків;Львівська область – 45 052 випадки;Миколаївська область – 17 710 випадків;Одеська область – 42 851 випадок;Полтавська область – 21 490 випадків;Рівненська область – 30 430 випадків;Сумська область – 27 603 випадки;Тернопільська область – 27 425 випадків;Харківська область – 54 517 випадків;Херсонська область – 9 845 випадків;Хмельницька область – 28 917 випадків;Черкаська область – 22 053 випадки;Чернівецька область – 33 291 випадок;Чернігівська область – 17 753 випадки.Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

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