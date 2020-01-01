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На Волині під час рейду затримали 2 мисливців, які порушили правила полювання

На Волині під час рейду затримали 2 мисливців, які порушили правила полювання
28-29 листопада працівники Державної екологічної інспекції у Волинській області провели рейди у 12 районах області.

Про це повідомляє Державна екологічна інспекція у Волинській області.

Зокрема, перевірки відбулися у Ківерцівському, Ратнівський, Любешівський, Маневицькому, Іваничівському, Горохівському, Володимир-Волинському, Камінь-Каширському, Іваничівському, Локачинському, Шацькому і Турійському районах.

Двох чоловіків інспектори оштрафували за порушення умов полювання у Ківерцівському та Турійському районах за статтею 85 частина 1 КУпАП.

Довідково: згідно з законодавством за порушення умов полювання згідно зі статтею 85 частина 1 КУпАП для громадян передбачений штраф 102 до 1020 гривень, для посадових осіб від 510 до 1530.

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Теги: рейд, мисливці, Волинь
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