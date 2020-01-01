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Що нового у ЖК «Парковий квартал»: фотозвіт із будівництва*

Що нового у ЖК «Парковий квартал»: фотозвіт із будівництва*
У другому будинку ЖК «Парковий квартал», що у Ковелі на вул. Глібова, встановили дренажну систему, аби запобігти підтопленню підвалів. Новий, третій будинок, уже добудовують: на перших під'їздах скоро з'явиться дах.

Особливий дизайн, комерційні приміщення на першому поверсі, а також ліфти в кожному під'їзді - це те, що буде відрізняти новий будинок від двох уже збудованих, – повідомляє «Інвестор».

На будівельному майданчику 3 будинку зараз відбуваються такі роботи:

– 1 та 2 під’їзд - встановили крокви, готуються класти металопрофіль;
– 1 та 2 під’їзд - зробили замовлення на виготовлення вікон;
– 3 та 4 під‘їзд - перекрили 3 поверх, розпочали мурувати 4 поверх.

У 2 будинку:

– зробили дренажну систему;
– зробили водовідвід з покрівлі;
– тривають підготовчі роботи для вкладання бруківки біля другого будинку.

Фотозвіт із будівельного майданчика ЖК «Парковий квартал» (листопад 2020)
Що нового у ЖК «Парковий квартал»: фотозвіт із будівництва*
Що нового у ЖК «Парковий квартал»: фотозвіт із будівництва*
Що нового у ЖК «Парковий квартал»: фотозвіт із будівництва*
Що нового у ЖК «Парковий квартал»: фотозвіт із будівництва*
Що нового у ЖК «Парковий квартал»: фотозвіт із будівництва*
Що нового у ЖК «Парковий квартал»: фотозвіт із будівництва*
Що нового у ЖК «Парковий квартал»: фотозвіт із будівництва*
Що нового у ЖК «Парковий квартал»: фотозвіт із будівництва*
Що нового у ЖК «Парковий квартал»: фотозвіт із будівництва*
Що нового у ЖК «Парковий квартал»: фотозвіт із будівництва*
Що нового у ЖК «Парковий квартал»: фотозвіт із будівництва*


ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! У другому будинку ЖК «Парковий квартал» пропонують 2-кімнатні квартири за акційною ціною: від 12 000 грн/м2. Площа квартири – 62 м2.

Що нового у ЖК «Парковий квартал»: фотозвіт із будівництва*
Планування акційної квартири

Детальніше про цю та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:

Телефон: 096 030 20 10

Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,

м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»),

м. Ковель, вул. Глібова, 8 б

Сайт: investor.lutsk.ua

Facebook: investorlutsk

Інстаграм: bud.investor

Youtube: Інвестор

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Теги: Луцьк, Інвестор, реклама
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