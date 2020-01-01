Що нового у ЖК «Парковий квартал»: фотозвіт із будівництва*





Особливий дизайн, комерційні приміщення на першому поверсі, а також ліфти в кожному під'їзді - це те, що буде відрізняти новий будинок від двох уже збудованих, – повідомляє «



На будівельному майданчику 3 будинку зараз відбуваються такі роботи:



– 1 та 2 під’їзд - встановили крокви, готуються класти металопрофіль;

– 1 та 2 під’їзд - зробили замовлення на виготовлення вікон;

– 3 та 4 під‘їзд - перекрили 3 поверх, розпочали мурувати 4 поверх.



У 2 будинку:



– зробили дренажну систему;

– зробили водовідвід з покрівлі;

– тривають підготовчі роботи для вкладання бруківки біля другого будинку.



Фотозвіт із будівельного майданчика ЖК «Парковий квартал» (листопад 2020)





ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! У другому будинку ЖК «Парковий квартал» пропонують 2-кімнатні квартири за акційною ціною: від 12 000 грн/м2. Площа квартири – 62 м2.







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