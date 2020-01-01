Що нового у ЖК «Парковий квартал»: фотозвіт із будівництва*
Сьогодні, 18:02
У другому будинку ЖК «Парковий квартал», що у Ковелі на вул. Глібова, встановили дренажну систему, аби запобігти підтопленню підвалів. Новий, третій будинок, уже добудовують: на перших під'їздах скоро з'явиться дах.
Особливий дизайн, комерційні приміщення на першому поверсі, а також ліфти в кожному під'їзді - це те, що буде відрізняти новий будинок від двох уже збудованих, – повідомляє «Інвестор».
На будівельному майданчику 3 будинку зараз відбуваються такі роботи:
– 1 та 2 під’їзд - встановили крокви, готуються класти металопрофіль;
– 1 та 2 під’їзд - зробили замовлення на виготовлення вікон;
– 3 та 4 під‘їзд - перекрили 3 поверх, розпочали мурувати 4 поверх.
У 2 будинку:
– зробили дренажну систему;
– зробили водовідвід з покрівлі;
– тривають підготовчі роботи для вкладання бруківки біля другого будинку.
Фотозвіт із будівельного майданчика ЖК «Парковий квартал» (листопад 2020)
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! У другому будинку ЖК «Парковий квартал» пропонують 2-кімнатні квартири за акційною ціною: від 12 000 грн/м2. Площа квартири – 62 м2.
Детальніше про цю та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:
Телефон: 096 030 20 10
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»),
м. Ковель, вул. Глібова, 8 б
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?
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Особливий дизайн, комерційні приміщення на першому поверсі, а також ліфти в кожному під'їзді - це те, що буде відрізняти новий будинок від двох уже збудованих, – повідомляє «Інвестор».
На будівельному майданчику 3 будинку зараз відбуваються такі роботи:
– 1 та 2 під’їзд - встановили крокви, готуються класти металопрофіль;
– 1 та 2 під’їзд - зробили замовлення на виготовлення вікон;
– 3 та 4 під‘їзд - перекрили 3 поверх, розпочали мурувати 4 поверх.
У 2 будинку:
– зробили дренажну систему;
– зробили водовідвід з покрівлі;
– тривають підготовчі роботи для вкладання бруківки біля другого будинку.
Фотозвіт із будівельного майданчика ЖК «Парковий квартал» (листопад 2020)
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! У другому будинку ЖК «Парковий квартал» пропонують 2-кімнатні квартири за акційною ціною: від 12 000 грн/м2. Площа квартири – 62 м2.
Детальніше про цю та інші пропозиції запитуйте у відділі продажів Будівельної компанії «Інвестор»:
Телефон: 096 030 20 10
Адреса: м. Луцьк, вул. Коперника, 13 в,
м. Луцьк, вул. Супутника, 6 а (ЖК «Супернова»),
м. Ковель, вул. Глібова, 8 б
Сайт: investor.lutsk.ua
Facebook: investorlutsk
Інстаграм: bud.investor
Youtube: Інвестор
Телеграм: Де в Луцьку/Ковелі добре жити?
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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