У селі поблизу Луцька на будівництві виявили нелегальних працівників

Під час інспекційного відвідування будівельного майданчика, що знаходиться у селі Тарасове Луцького району, виявили 5 працівників, які були допущені до роботи без належного оформлення трудових відносин.Про це повідомляє управління Держпраці у Волинській області.Під час інспектування головні державні інспектори Управління Держпраці у Волинській області звернули основну увагу на питання додержання законодавства про працю в частині виявлення неоформлених відносин.У результаті інспекційного відвідування посадові особи Управління склали акт, де зазначили виявлені порушення трудового законодавства. Зокрема, допуск до роботи без укладання трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу та повідомлення Державної фіскальної служби про прийняття працівників на роботу.Суб’єкт господарювання, який допустив порушення трудового законодавства, буде притягнутий до фінансової відповідальності.Управління Держпраці у Волинській області нагадує, що за допуск одного працівника до роботи без належного оформлення трудових відносин передбачені штрафні санкції у розмірі 10 мінімальних заробітних плат. Окрім того, допуск працівника без належного оформлення тягне за собою адміністративне покарання та кримінальну відповідальність.