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У Кривому Розі дитина з'їла щурячу отруту і потрапила до реанімації

У Кривому Розі дитина з'їла щурячу отруту і потрапила до реанімації
У Кривому Розі однорічний хлопчик потрапив до лікарні з отруєнням. Дитина з'їла щурячу отруту, яку знайшла у будинку.

Цей факт ТСН.ua підтвердили у пресслужбі Криворізького відділу поліції.

"1 грудня до поліції надійшло повідомлення з лікарні про те, що до них було доправлено дитину 2019 року народження з попереднім діагнозом отруєння щурячою отрутою. Наразі дитина перебуває у медзакладі. Факт зареєстровано, а поліція з'ясовує обставини події", - розповіла ТСН.ua речниця Криворізького відділу поліції Оксана Лєсонен.

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Теги: отрута, дитина, реанімація
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