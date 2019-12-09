У Кривому Розі дитина з'їла щурячу отруту і потрапила до реанімації
Сьогодні, 20:37
У Кривому Розі однорічний хлопчик потрапив до лікарні з отруєнням. Дитина з'їла щурячу отруту, яку знайшла у будинку.
Цей факт ТСН.ua підтвердили у пресслужбі Криворізького відділу поліції.
"1 грудня до поліції надійшло повідомлення з лікарні про те, що до них було доправлено дитину 2019 року народження з попереднім діагнозом отруєння щурячою отрутою. Наразі дитина перебуває у медзакладі. Факт зареєстровано, а поліція з'ясовує обставини події", - розповіла ТСН.ua речниця Криворізького відділу поліції Оксана Лєсонен.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Цей факт ТСН.ua підтвердили у пресслужбі Криворізького відділу поліції.
"1 грудня до поліції надійшло повідомлення з лікарні про те, що до них було доправлено дитину 2019 року народження з попереднім діагнозом отруєння щурячою отрутою. Наразі дитина перебуває у медзакладі. Факт зареєстровано, а поліція з'ясовує обставини події", - розповіла ТСН.ua речниця Криворізького відділу поліції Оксана Лєсонен.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
У Кривому Розі дитина з'їла щурячу отруту і потрапила до реанімації
Сьогодні, 20:37
Що нового у ЖК «Струмочок». ФОТОЗВІТ*
Сьогодні, 20:13
Погода в Луцьку та Волинській області на четвер, 3 грудня
Сьогодні, 20:01
Поліція Волині шукає людей на роботу. ВАКАНСІЇ та ЗАРПЛАТИ
Сьогодні, 19:19