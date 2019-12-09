У Кривому Розі дитина з'їла щурячу отруту і потрапила до реанімації





Цей факт



"1 грудня до поліції надійшло повідомлення з лікарні про те, що до них було доправлено дитину 2019 року народження з попереднім діагнозом отруєння щурячою отрутою. Наразі дитина перебуває у медзакладі. Факт зареєстровано, а поліція з'ясовує обставини події", - розповіла ТСН.ua речниця Криворізького відділу поліції Оксана Лєсонен.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Кривому Розі однорічний хлопчик потрапив до лікарні з отруєнням. Дитина з'їла щурячу отруту, яку знайшла у будинку.Цей факт ТСН.ua підтвердили у пресслужбі Криворізького відділу поліції."1 грудня до поліції надійшло повідомлення з лікарні про те, що до них було доправлено дитину 2019 року народження з попереднім діагнозом отруєння щурячою отрутою. Наразі дитина перебуває у медзакладі. Факт зареєстровано, а поліція з'ясовує обставини події", - розповіла ТСН.ua речниця Криворізького відділу поліції Оксана Лєсонен.

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