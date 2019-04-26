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«Аж пара з мене йде!»: як загортовуються луцькі моржувальники. ВІДЕО

«Аж пара з мене йде!»: як загортовуються луцькі моржувальники. ВІДЕО
У Луцьку є чимало відважних жителів, які починають кожен свій ранок із занурення у холодну воду. Хоч на вулиці -3, і від незвички мороз, здається, пробирає все тіло – затятих моржувальників це не лякає. Кожного дня на світанку вони приходять до Стиру на центральний пляж, аби оздоровитися холодом.

Як це відбувається, бачили журналісти 12 каналу.

На пляжі збираються і початківці, і досвідчені плавці. Усі один одного вже добре знають, існує навіть асоціація місцевих моржів.

“Життя зараз, знаєте, досить складне. Свого додає емоційне навантаження. Хочеться гармонії, а вода того додає. Вона забирає весь негатив. Найтяжче лише дійти до водойми і зануритися у холодну воду”, – зауважує моржувальниця Алла Жупанюк.

Ігор Лащук починає свій день із холодних купань вже більше 15 років. Без загартування, каже, нині й не уявляє свій ранок. Тепер він ділиться головними секретами правильного моржування:“Якщо тіло буде не розігріте – у воду небажано лізти, тому що це буде занадто великий стрес для організму, тому бажано спочатку зробити зарядку, пройтися по парку, пробігтися”.

Окрім правил, у багатьох моржувальників є і свої ритуали.

“Ми спершу молимося, заходимо у воду – виходимо здоровими. Наприклад, я навіть звертаюся до води і кажу: “Водичка-сестричка, допоможи мені і всій родині бути здоровими, цілими й крепкими”. Коли виходимо з води кажемо один одному золоті слова: “Із зціленням вас”, – зауважує моржувальник Олександр Данилюк.

Момент найбільшого адреналіну, зауважують лучани, – занурення. Опісля відчуття переповнюють і дають заряд бадьорості та сил на весь день.

“Аж пара з мене йде! Не жарко зовсім. Тепленько, тільки дуже швиденько треба одягатися і розтиратися”, – ділиться враженнями Алла Жупанюк.

На думку лікарів, регулярне моржування може бути корисним. Втім, не для всіх. Тому, якщо хочете спробувати – спочатку обов’язково пройти обстеження.

“Людям з серцево-судинними захворюваннями, з гіпертонічною хворобою, які мають проблеми інфекційного генезу, які мають проблеми зі щитовидною залозою – моржування протипоказане”, – розповідає сімейна лікарка Тетяна Кравчук.

Найоптимальніша пора для початку моржування – осінь. Можна починати з вологого обтирання, прохолодного душу чи прогулянок босоніж по росі чи снігу.

Якщо підготовка була успішна і ви починаєте регулярне моржування, лікарі радять пам’ятати, що купатися у холодній воді не можна більше 3 хвилин. І змочувати волосся також не рекомендують.


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Теги: моржування, Луцьк, правила
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