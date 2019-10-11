Гравець «Волині» став героєм 16 туру Першої ліги

Перемога «Волині» над «Кременем» (2:1) закрила для нашої команди 2020-й футбольний рік. Разом з тим, досягнення волинських футболістів не залишилися поза увагою провідних футбольних видань, що оглядають Першу лігу чемпіонату України.Так, до символічної збірної 16-го туру змагань від порталу «FootBoom» увійшлита, - пише пресслужба футбольного клубуРазом з тим Богдана Оринчака експерти визнали героєм туру та учасником символічної збірної на сайті «Спорт Арена». Ось що писали про футболіста "Волині" спортивні журналісти:«Нападник – Богдан ОринчакПеремога в цьому матчі мала велике значення для лучан – відстаючи від групи лідерів, але маючи матчі в запасі, було важливо зараз не втрачати очки. Але, загалом, гра видалася тягучою, лише після перерви пішли голи. Головним героєм зустрічі варто назвати Оринчака. Він ще до перерви кілька разів вислизав з-під нагляду господарів, а після перерви спершу заробив штрафний, після подачі якого кременчуцька команда здійснила автогол, а через дві хвилини заробив і реалізував пенальті під переможний гол».