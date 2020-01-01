61-річна українка стала кіберспортсменкою. ВІДЕО





Мешканка Києва Тетяна Силенко на 61 році свого життя є активним гравцем і регулярно бере участь у кіберзмаганнях. Про це повідомляє



Жінка ще півтора роки тому нічого не знала про комп'ютерні ігри, поки не почула про набір у команду геймерів Аgeless shooters.



"Перша в Україні команда геймерів з пенсіонерів навчалася протягом декількох місяців. Незабаром вони провели гру зі шведською командою і перемогли їх з рахунком 16:1", - йдеться в сюжеті.



За словами Тетяни Силенко, в іграх їй найбільше подобається автомат Калашникова і гвинтівка з прицілом ПУ. Вона радить іншим пенсіонерам не "лежати на дивані", а дивитися, скільки цікавого є в світі.



Нагадаємо, кіберспорт офіційно визнаний видом спорту в Україні. Про це повідомив заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков.

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