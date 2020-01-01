вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

61-річна українка стала кіберспортсменкою. ВІДЕО

61-річна українка стала кіберспортсменкою. ВІДЕО
Перша в Україні команда геймерів-пенсіонерів провела гру зі шведською командою і перемогла з рахунком 16:1.

Мешканка Києва Тетяна Силенко на 61 році свого життя є активним гравцем і регулярно бере участь у кіберзмаганнях. Про це повідомляє Кореспондент, посилаючись на сюжет ТСН.

Жінка ще півтора роки тому нічого не знала про комп'ютерні ігри, поки не почула про набір у команду геймерів Аgeless shooters.

"Перша в Україні команда геймерів з пенсіонерів навчалася протягом декількох місяців. Незабаром вони провели гру зі шведською командою і перемогли їх з рахунком 16:1", - йдеться в сюжеті.

За словами Тетяни Силенко, в іграх їй найбільше подобається автомат Калашникова і гвинтівка з прицілом ПУ. Вона радить іншим пенсіонерам не "лежати на дивані", а дивитися, скільки цікавого є в світі.

Нагадаємо, кіберспорт офіційно визнаний видом спорту в Україні. Про це повідомив заступник міністра цифрової трансформації Олександр Борняков.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: кіберспорт, Україна
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
«Джунглі» у центрі Луцька: чиї вони і яка їхня доля. ФОТО
Відомі результати офіційного підрахунку голосів на виборах мера Луцька
Карантин вихідного дня: чи скасовують відзначення весіль на Волині
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
ВООЗ посилила правила носіння масок
Сьогодні, 07:35
61-річна українка стала кіберспортсменкою. ВІДЕО
Сьогодні, 06:29
Волинська бібліотека виграла грант від Євросоюзу
Сьогодні, 05:27
З січня 2021 року вся сфера обслуговування перейде на українську мову
Сьогодні, 04:23
Українка привезла з Дубаю діамантів на 17 мільйонів. ВІДЕО
Сьогодні, 03:21
Схожі новини
З січня 2021 року вся сфера обслуговування перейде на українську мову З січня 2021 року вся сфера обслуговування перейде на українську мову
Сьогодні, 04:23
Українка привезла з Дубаю діамантів на 17 мільйонів. ВІДЕО Українка привезла з Дубаю діамантів на 17 мільйонів. ВІДЕО
Сьогодні, 03:21
Кабмін внесе зміни до ПДР Кабмін внесе зміни до ПДР
Сьогодні, 01:13
Коронавірусом перехворіли 3% українців Коронавірусом перехворіли 3% українців
02 грудень, 23:34
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
ВООЗ посилила правила носіння масок
Сьогодні, 07:35
 0
61-річна українка стала кіберспортсменкою. ВІДЕО
Сьогодні, 06:29
 0
Волинська бібліотека виграла грант від Євросоюзу
Сьогодні, 05:27
 0
З січня 2021 року вся сфера обслуговування перейде на українську мову
Сьогодні, 04:23
 0
Українка привезла з Дубаю діамантів на 17 мільйонів. ВІДЕО
Сьогодні, 03:21
 0
Медіа
відео
1/8