Опублікували архівне фото урядового будинку у Любомлі, збудуваного у 1840-му році
Сьогодні, 12:51
Директор Любомльського краєзнавчого музею опублікував архівне фото урядового будинку у Любомлі.
Фотознімок опублікував Юрій Фініковський, - пише Район.Любомль.
Збудований він був у 1840-их роках, в царський і польський періоди тут знаходились урядові, державні та громадські організації.
А розібрали його у 90-ті роки ХХ століття. Фото 1980 років. Будинок розміщувався за рестораном «Буг, на цьому ж місці тепер ринок «Квадрат», де торгівля так і не ведеться.
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Фотознімок опублікував Юрій Фініковський, - пише Район.Любомль.
Збудований він був у 1840-их роках, в царський і польський періоди тут знаходились урядові, державні та громадські організації.
А розібрали його у 90-ті роки ХХ століття. Фото 1980 років. Будинок розміщувався за рестораном «Буг, на цьому ж місці тепер ринок «Квадрат», де торгівля так і не ведеться.
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