Опублікували архівне фото урядового будинку у Любомлі, збудуваного у 1840-му році





Фотознімок опублікував Юрій Фініковський, - пише



Збудований він був у 1840-их роках, в царський і польський періоди тут знаходились урядові, державні та громадські організації.



А розібрали його у 90-ті роки ХХ століття. Фото 1980 років. Будинок розміщувався за рестораном «Буг, на цьому ж місці тепер ринок «Квадрат», де торгівля так і не ведеться.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Директор Любомльського краєзнавчого музею опублікував архівне фото урядового будинку у Любомлі.Фотознімок опублікував Юрій Фініковський, - пише Район.Любомль. Збудований він був у 1840-их роках, в царський і польський періоди тут знаходились урядові, державні та громадські організації.А розібрали його у 90-ті роки ХХ століття. Фото 1980 років. Будинок розміщувався за рестораном «Буг, на цьому ж місці тепер ринок «Квадрат», де торгівля так і не ведеться.

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