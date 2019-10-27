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Опублікували архівне фото урядового будинку у Любомлі, збудуваного у 1840-му році

Опублікували архівне фото урядового будинку у Любомлі, збудуваного у 1840-му році
Директор Любомльського краєзнавчого музею опублікував архівне фото урядового будинку у Любомлі.

Фотознімок опублікував Юрій Фініковський, - пише Район.Любомль.

Збудований він був у 1840-их роках, в царський і польський періоди тут знаходились урядові, державні та громадські організації.

А розібрали його у 90-ті роки ХХ століття. Фото 1980 років. Будинок розміщувався за рестораном «Буг, на цьому ж місці тепер ринок «Квадрат», де торгівля так і не ведеться.
Опублікували архівне фото урядового будинку у Любомлі, збудуваного у 1840-му році


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Теги: фото, будинок, Любомль
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