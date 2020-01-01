На Волині злодій-рецидивіст загримів у тюрму на 4 роки





Таке покарання злодію призначив Володимир-Волинський міський суд, - пише



Як йдеться у вироку, першу крадіжку злодій вчинив в ніч з 1-го на 2-ге червня. Тоді він, зірвавши навісний замок вхідних дверей, пробрався до приміщення гаража, звідки викрав велосипед та акумуляторну батарею на загальну суму 3 тисячі 925 гривень.



Другу крадіжку зловмисник скоїв наступного дня. В ніч з 2-го на 3-тє червня він знову ж таки зірвав навісний замок вхідних дверей й проник до господарського приміщення, звідки викрав бензопилу та тример на загальну суму 3 тисячі 954 гривень.



Втретє чоловік вчинив злочин 19-го червня. Тоді через незачинені двері він потрапив у приміщення літньої кухні й викрав електроінструменти на загальну суму 2 тисячі 330 гривень.



Та на цьому злодій не зупинився. В третій декаді червня він, перескочивши через огорожу одного з будинків, викрав велосипед, вартістю 2 тисячі гривень.



Окрім цього, вночі 9-го липня, перебуваючи в селі П`ятидні Володимир-Волинського району, грабіжник зламав скобу навісного замка вхідних дверей й проник до приміщення магазину «Крамничка», який належить Зарічанському споживчому товариству. Звідти він поцупив пляшку коньяку, пляшку горілки, 20 пачок цигарок марки та грошові кошти на загальну суму 2 тисячі 595 гривень.



Через кілька днів, вночі 16-го липня, чоловік обікрав господарське приміщення, що знаходиться біля багатоквартирного будинку. Звідти він викрав велосипед, вартістю 4 тисячі 733 гривні.



А насамкінець грабіжник 15-го серпня, близько 05:00 ранку, пошкодивши склопакет металопластикових дверей, проник у приміщення магазину й намагався вкрасти 5 пачок цигарок, пляшку настоянки «Becherovka» та дві пляшки горілки, загальною вартістю 590 гривень.



Однак, цього разу «вийти сухим із води» йому вже не вдалося. Крадія виявили та затримали працівники поліції охорони, які прибули на місце після спрацювання сигналізації.



Більшість крадіжок, обвинувачений вчинив, будучи в стані алкогольного сп`яніння, а це є обставиною, яка обтяжує покарання обвинуваченого.



До слова, чоловік раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки й був позбавлений волі строком на 3 роки 4 місяці, але 21-го квітня був умовно-достроково звільнений. На момент вчинення нових крадіжок у нього був невідбутий строк покарання більше одного року.



Під час засідання суду, обвинувачений свою вину в інкримінованому йому злочині визнав повністю, запевнив, що щиро розкаявся у вчиненому злочині та просив суворо його не карати.



Розглянувши матеріали справи, суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 15, ч. 3 ст. 185 КК України та ч.3 ст. 185 КК України й призначив йому покарання у виді позбавлення волі строком на 4 роки.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Чоловік, який обкрадав гаражі, господарські приміщення й магазини у Володимир-Волинському районі, проведе за ґратами 4 роки.Таке покарання злодію призначив Володимир-Волинський міський суд, - пише Буг. Як йдеться у вироку, першу крадіжку злодій вчинив в ніч з 1-го на 2-ге червня. Тоді він, зірвавши навісний замок вхідних дверей, пробрався до приміщення гаража, звідки викрав велосипед та акумуляторну батарею на загальну суму 3 тисячі 925 гривень.Другу крадіжку зловмисник скоїв наступного дня. В ніч з 2-го на 3-тє червня він знову ж таки зірвав навісний замок вхідних дверей й проник до господарського приміщення, звідки викрав бензопилу та тример на загальну суму 3 тисячі 954 гривень.Втретє чоловік вчинив злочин 19-го червня. Тоді через незачинені двері він потрапив у приміщення літньої кухні й викрав електроінструменти на загальну суму 2 тисячі 330 гривень.Та на цьому злодій не зупинився. В третій декаді червня він, перескочивши через огорожу одного з будинків, викрав велосипед, вартістю 2 тисячі гривень.Окрім цього, вночі 9-го липня, перебуваючи в селі П`ятидні Володимир-Волинського району, грабіжник зламав скобу навісного замка вхідних дверей й проник до приміщення магазину «Крамничка», який належить Зарічанському споживчому товариству. Звідти він поцупив пляшку коньяку, пляшку горілки, 20 пачок цигарок марки та грошові кошти на загальну суму 2 тисячі 595 гривень.Через кілька днів, вночі 16-го липня, чоловік обікрав господарське приміщення, що знаходиться біля багатоквартирного будинку. Звідти він викрав велосипед, вартістю 4 тисячі 733 гривні.А насамкінець грабіжник 15-го серпня, близько 05:00 ранку, пошкодивши склопакет металопластикових дверей, проник у приміщення магазину й намагався вкрасти 5 пачок цигарок, пляшку настоянки «Becherovka» та дві пляшки горілки, загальною вартістю 590 гривень.Однак, цього разу «вийти сухим із води» йому вже не вдалося. Крадія виявили та затримали працівники поліції охорони, які прибули на місце після спрацювання сигналізації.Більшість крадіжок, обвинувачений вчинив, будучи в стані алкогольного сп`яніння, а це є обставиною, яка обтяжує покарання обвинуваченого.До слова, чоловік раніше вже притягувався до кримінальної відповідальності за крадіжки й був позбавлений волі строком на 3 роки 4 місяці, але 21-го квітня був умовно-достроково звільнений. На момент вчинення нових крадіжок у нього був невідбутий строк покарання більше одного року.Під час засідання суду, обвинувачений свою вину в інкримінованому йому злочині визнав повністю, запевнив, що щиро розкаявся у вчиненому злочині та просив суворо його не карати.Розглянувши матеріали справи, суд визнав чоловіка винним у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч.3 ст. 15, ч. 3 ст. 185 КК України та ч.3 ст. 185 КК України й призначив йому покарання у виді позбавлення волі строком на 4 роки.

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