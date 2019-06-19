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На Волині у грибах та молоці виявили перевищення норми радіації

На Волині у грибах та молоці виявили перевищення норми радіації
На Волині за 11 місяців поточного року дослідили 20 238 проб різноманітної сільськогосподарської та лісогосподарської продукції, сировини у всіх населених пунктах зони радіоактивного забруднення.

Про це повідомляє управління екології та природних ресурсів Волинської ОДА.

Так, виявили перевищення допустимих рівнів вмісту цезію-137 у 56-ти пробах, а саме: у 13 пробах сухих лісових грибів, у 40 пробах свіжих лісових грибів; в 3 пробах молока від корів приватного сектору.

Максимальний рівень забруднення сухих грибів цезієм-137 становить 8400 Бк/кг (с.Гута-Боровенська, Камінь-Каширського району) при гранично допустимому рівні 2500 Бк/кг. Максимальний рівень вмісту цезію-137, виявлений у грибах свіжих лісових, становить 2430 Бк/л (с. Градиськ, Маневицького району) при допустимому рівні – 500 Бк/л.

Максимальний рівень вмісту цезію-137, виявлений у молоці корів приватного сектору, становить 112 Бк/л (с.Лобна Любешівського району) при допустимому рівні – 100 Бк/л.

Довідково: радіологічні дослідження проводять 9 радіологів у трьох районах області. Слід відмітити, що рівень забруднення сухих та свіжих лісових грибів і ягід залишається досить високим.

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Теги: радіоактивні гриби, молоко, Волинь
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