У Луцькому районі розшукали 13-річну дівчинку, яка пішла гуляти в поле і не повернулась

Про зникнення 13-річної дівчинки у Луцькому районі у вівторок, 8 грудня, поліції повідомила її бабуся.Жінка зазначила, що дитина пішла гуляти в поле неподалік будинку і після тривалого часу не повернулася, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.Спочатку родичі своїми силами намагалися віднайти її, проте це не мало успіху – тоді за допомогою звернулися до поліції.Оскільки вже сутеніло і надворі було морозно, на пошуки дівчинки скоординували всі сили та засоби Луцького районного відділення поліції, залучили також поліцейських офіцерів сусідніх громад. 16 поліцейських прочесали всі прилеглі території, дачний та лісовий масиви.Дівчинку виявили неподалік лісосмуги менш, ніж за годину після звернення. Вона вже близько чотирьох годин перебувала на вулиці і змерзла. Дитину цілою та неушкодженою повернули рідним.