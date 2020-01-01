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Спецтема: Коронавірус COVID-19
 

На Волині на коронавірус хворіють більше сотні школярів

На Волині на коронавірус хворіють більше сотні школярів
Розповіли про ситуацію з коронавірусною інфекцією на Волині станом на 9 грудня.

Про це йшлося у середу, 9 грудня, під час брифінгу в ОДА.

Головний державний санітарний лікар Волинської області Наталія Янко розповіла, що за минулу добу на Волині зареєстрували 357 випадків захворювання на COVID-19. Три випадки хвороби завершилися летально.

«Захворюваність залишається на високому рівні. В листопаді реєстрували 400-500 випадків, тобто кількість збільшилась вдвічі порівняно з жовтнем. На початку грудня захворюваність дещо знизилась і становить 250-35 випадків», - сказала Янко.

Найвищі показники захворюваності на коронавірусну інфекцію – у Луцьку, Володимирі-Волинському, Ковелі та Луцькому районі. У закладах загальної середньої освіти хворіють понад 100 учнів і 250 вчителів та працівників.

За словами Наталії Янко, в області щодня реєструють 10-15 нових випадків захворювання на COVID-19 серед школярів та працівників навчальних закладів. На сьогодні на самоізоляції перебувають 2000 учнів і 500 осіб із числа персоналу.

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Теги: коронавірус, Волинь, ситуація, учні
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