На Волині на коронавірус хворіють більше сотні школярів

Розповіли про ситуацію з коронавірусною інфекцією на Волині станом на 9 грудня.Про це йшлося у середу, 9 грудня, під час брифінгу в ОДА.Головний державний санітарний лікар Волинської областірозповіла, що за минулу добу на Волині зареєстрували 357 випадків захворювання на COVID-19. Три випадки хвороби завершилися летально.«Захворюваність залишається на високому рівні. В листопаді реєстрували 400-500 випадків, тобто кількість збільшилась вдвічі порівняно з жовтнем. На початку грудня захворюваність дещо знизилась і становить 250-35 випадків», - сказала Янко.Найвищі показники захворюваності на коронавірусну інфекцію – у Луцьку, Володимирі-Волинському, Ковелі та Луцькому районі. У закладах загальної середньої освіти хворіють понад 100 учнів і 250 вчителів та працівників.За словами Наталії Янко, в області щодня реєструють 10-15 нових випадків захворювання на COVID-19 серед школярів та працівників навчальних закладів. На сьогодні на самоізоляції перебувають 2000 учнів і 500 осіб із числа персоналу.