Погрожували і били: на Волині викрили осіб, які вимагали в чоловіка 60 тисяч доларів «боргу»
Сьогодні, 17:59
На Волині викрили групу осіб у вимаганні 60 тисяч доларів «боргу». Аби потерпілий віддав гроші, зловмисники били його.
Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України у фейсбуці.
У середу, 9 грудня, оперативники управління стратегічних розслідувань у Волинській області Нацполіції, слідчі слідчого управління області за процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури та силової підтримки спецпідрозділу КОРД затримали одного з учасників злочинної групи безпосередньо під час отримання коштів.
Фігуранти - мешканці Київської та Волинської областей, 51-го та 46-ти років, неодноразово телефонували потерпілому з погрозами. В подальшому перейшли до особистого спілкування. Під час таких зустрічей зловмисники били чоловіка, аби змусити його віддати 60 тисяч доларів США неіснуючого боргу. Зрештою чоловік звернувся за допомогою до поліції.
На автозаправній станції, що знаходиться на трасі «Луцьк-Ковель», під час передачі 59 тисяч доларів США одного з учасників групи затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Вирішується питання про затримання його спільника та оголошення їм підозр за ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.
Затриманим може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до семи років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України у фейсбуці.
У середу, 9 грудня, оперативники управління стратегічних розслідувань у Волинській області Нацполіції, слідчі слідчого управління області за процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури та силової підтримки спецпідрозділу КОРД затримали одного з учасників злочинної групи безпосередньо під час отримання коштів.
Фігуранти - мешканці Київської та Волинської областей, 51-го та 46-ти років, неодноразово телефонували потерпілому з погрозами. В подальшому перейшли до особистого спілкування. Під час таких зустрічей зловмисники били чоловіка, аби змусити його віддати 60 тисяч доларів США неіснуючого боргу. Зрештою чоловік звернувся за допомогою до поліції.
На автозаправній станції, що знаходиться на трасі «Луцьк-Ковель», під час передачі 59 тисяч доларів США одного з учасників групи затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Вирішується питання про затримання його спільника та оголошення їм підозр за ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.
Затриманим може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до семи років.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Останні новини
На Ківерцівщині – обшуки у керівників підприємств, які причетні до незаконної вирубки дерев. ФОТО. ВІДЕО
Сьогодні, 18:04
Погрожували і били: на Волині викрили осіб, які вимагали в чоловіка 60 тисяч доларів «боргу»
Сьогодні, 17:59
Лікарі 2 місяці – без зарплати: медзаклад на Волині, який лишився без фінансування, продовжує працювати. ВІДЕО
Сьогодні, 17:50
Арештували волинянина, який табуреткою вбив чоловіка
Сьогодні, 17:41