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Погрожували і били: на Волині викрили осіб, які вимагали в чоловіка 60 тисяч доларів «боргу»

Погрожували і били: на Волині викрили осіб, які вимагали в чоловіка 60 тисяч доларів «боргу»
На Волині викрили групу осіб у вимаганні 60 тисяч доларів «боргу». Аби потерпілий віддав гроші, зловмисники били його.

Про це повідомляє Департамент стратегічних розслідувань Національної поліції України у фейсбуці.

У середу, 9 грудня, оперативники управління стратегічних розслідувань у Волинській області Нацполіції, слідчі слідчого управління області за процесуального керівництва Волинської обласної прокуратури та силової підтримки спецпідрозділу КОРД затримали одного з учасників злочинної групи безпосередньо під час отримання коштів.

Фігуранти - мешканці Київської та Волинської областей, 51-го та 46-ти років, неодноразово телефонували потерпілому з погрозами. В подальшому перейшли до особистого спілкування. Під час таких зустрічей зловмисники били чоловіка, аби змусити його віддати 60 тисяч доларів США неіснуючого боргу. Зрештою чоловік звернувся за допомогою до поліції.

На автозаправній станції, що знаходиться на трасі «Луцьк-Ковель», під час передачі 59 тисяч доларів США одного з учасників групи затримали у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Погрожували і били: на Волині викрили осіб, які вимагали в чоловіка 60 тисяч доларів «боргу»
Погрожували і били: на Волині викрили осіб, які вимагали в чоловіка 60 тисяч доларів «боргу»
Погрожували і били: на Волині викрили осіб, які вимагали в чоловіка 60 тисяч доларів «боргу»
Погрожували і били: на Волині викрили осіб, які вимагали в чоловіка 60 тисяч доларів «боргу»


Вирішується питання про затримання його спільника та оголошення їм підозр за ч. 2 ст. 189 (вимагання) Кримінального кодексу України.
Затриманим може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі від трьох до семи років.

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Теги: борг, гроші, вимагання
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