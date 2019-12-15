Волинського підприємця оштрафували за торгівлю алкголем без ліцензії
Сьогодні, 05:30
Податкова служба Волині подала до суду на підприємця з села П'ятикор про стягнення штрафу у розмірі 17 тисяч гривень за продаж алкоголю без ліцензії.
Про це йдеться у рішенні Волинського обласного окружного суду від 3 грудня, пише Район.Камінь-Каширський.
Так працівники податкової служби провели перевірку бару і встановили факт роздрібної торгівлі алкогольними напоями без ліцензії.
До підприємця застосували фінансові санкції – 17 тисяч гривень штрафу, він же їх добровільно не сплатив.
Позов податкової служби у суді задовольнили повністю. З підприємця на користь місцевого бюджету стягнуть заборгованість у розмірі 17 тисяч гривень.
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Про це йдеться у рішенні Волинського обласного окружного суду від 3 грудня, пише Район.Камінь-Каширський.
Так працівники податкової служби провели перевірку бару і встановили факт роздрібної торгівлі алкогольними напоями без ліцензії.
До підприємця застосували фінансові санкції – 17 тисяч гривень штрафу, він же їх добровільно не сплатив.
Позов податкової служби у суді задовольнили повністю. З підприємця на користь місцевого бюджету стягнуть заборгованість у розмірі 17 тисяч гривень.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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