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Волинського підприємця оштрафували за торгівлю алкголем без ліцензії

Волинського підприємця оштрафували за торгівлю алкголем без ліцензії
Податкова служба Волині подала до суду на підприємця з села П'ятикор про стягнення штрафу у розмірі 17 тисяч гривень за продаж алкоголю без ліцензії.

Про це йдеться у рішенні Волинського обласного окружного суду від 3 грудня, пише Район.Камінь-Каширський.

Так працівники податкової служби провели перевірку бару і встановили факт роздрібної торгівлі алкогольними напоями без ліцензії.

До підприємця застосували фінансові санкції – 17 тисяч гривень штрафу, він же їх добровільно не сплатив.

Позов податкової служби у суді задовольнили повністю. З підприємця на користь місцевого бюджету стягнуть заборгованість у розмірі 17 тисяч гривень.

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Теги: алкоголь, податкова, ліцензія, суд, штраф
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