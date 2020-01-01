Smart-квартири в ЖК «Dream Town»: старт твого смарт життя*





А хочеш мати свою квартиру в сучасному домі з красивим фасадом, з крутим двором, не думати про «захмарну» комуналку, перезавантажити своє життя – створити щось нове, важливе, позбутись від обтяжливого, непотрібного?



Математично доведено – чим більше речей ми маємо, тим більше зусиль, коштів та часу витрачаємо на їх обслуговування. При цьому, найімовірніше, навіть половиною з них ми не користуємось. Вафельницю, що тобі подарували на свято, поклала на нижню полицю і навіть про неї не згадуєш. Сукню ти одягнула лише раз, а далі вона лежить та чекає слушного моменту. А ці прочитані книги, диски, посуд… Тільки збирають пил. Тому соціальний тренд сучасності – обґрунтований мінімалізм. Твій максимум – це мінімум!



Очевидно, що одним із трендів в житловій нерухомості є раціональне використання простору квартири, ефективне та функціональне планування, необхідне для задоволення потреб сучасної людини. А точніше – квартири типу Smart!



Чим Smart відрізняється від звичного житла



- Площа. У Smart-квартирах вона коливається в межах 20-30 кв. м, в порівнянні з площею стандартних однокімнатних квартир – 35 кв. м і більше.



- Планування. У Smart-ах немає коридору, кухні та інших окремих приміщень. Всі зони, характерні для повноцінної квартири, знаходяться в одному розумно зонованому просторі. Завдяки продуманому плануванню, мешканці дискомфорту не відчувають. Багатьом навіть так жити зручніше.



Переваги Smart-квартир



- Вартість. Менше квадратів – нижча ціна.



- Економія на оплаті ЖКП. Спочатку власник буде витрачати менше грошей на погашення рахунків за опалення і енергопостачання за рахунок малої площі. А якщо врахувати, що невеликий простір швидше прогрівається, то нескладно зрозуміти, що на цьому теж вдасться заощадити.



- Швидка окупність. Якщо додати невисоку вартість житла і економію на оплаті ЖКП, то окупиться така інвестиція значно швидше, ніж придбання звичайної квартири. До того ж, можна здавати Smart в оренду, отримуючи додатковий дохід.



- Відсутність перегородок. Це візуально розширює простір, тому навіть при невеликій кількості квадратних метрів мешканці відчувають себе досить комфортно.



- Відсутність площ, які не використовуються. Кожен квадрат Smart-квартири - це корисна площа, яка буде використовуватись щодня. Відповідно, немає «мертвих» площ.



- Менші витрати на ремонт. Звичайно, зробити ремонт 25 квадратів простіше і дешевше, ніж облагородити 35-40 квадратних метрів.



- Інтер’єр. Вибір компактних меблів, предметів-трансформерів сьогодні просто величезний. Облаштувати нову квартиру, зробивши її максимально комфортною та функціональною, не буде складно.



- Вигідна альтернатива оренди. Навіть, якщо людина будете купувати квартиру у розтермінування. Місячні платежі будуть приблизно такими ж, як орендні, тільки через кілька років нерухомість перейде у власність.



Smart-квартири вже стали популярними в Києві, Львові, Дніпрі, Одесі, а відтепер і у Луцьку.



«DREAM TOWN» - перший житловий комплекс, що пропонує «розумне» планування у третьому будинку, зведення якого уже стартувало. На вибір є площі 26–29 кв.м. Мешканці Smart-квартир у «DREAM TOWN» матимуть розвинену внутрішню інфраструктуру, що передбачає наявність дитячих та спортивних майданчиків, магазинів, підземного паркінгу, красивий зелений двір із зонами для відпочинку.



Телефонуй 099 327 27 27 та ставай першим, адже на старті будівництва - вигідніша ціна та зручні умови розтермінування. І пам’ятай: кількість квартир обмежена!



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