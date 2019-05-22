Один крав сосни, а інший – дуби: на Волині спіймали двох злодіїв
Сьогодні, 11:49
На Волині поліцейські викрили крадіїв лісу.
Так, 11 грудня на території Рожищенського лісництва правоохоронці попередили крадіжку сосен. Транспортний засіб, завантажений 18-ма колодами відповідної деревини, виявили представники громадськості, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
З’ясувалося, що 18 колод породи сосна із ділянки у лісі викрав 45-річний житель Ківерцівського району. Для транспортування деревини чоловік найняв автомобіль КамАЗ. Викрадений ліс та автомобіль поліцейські вилучили.
За фактом крадіжки відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України.
Наступного дня, на автодорозі у селі Вишнів Ківерцівського району співробітники групи реагування патрульної поліції затримали автомобіль Chrysler Voyager, під керуванням 28-річного жителя цього ж району. В салоні авто знаходилися колоди дуба, довжиною понад 1 м.
На місце прибула слідчо-оперативна група. Автомобіль та деревину вилучили.
Поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 246 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконну порубку або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу.
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Так, 11 грудня на території Рожищенського лісництва правоохоронці попередили крадіжку сосен. Транспортний засіб, завантажений 18-ма колодами відповідної деревини, виявили представники громадськості, - інформує сектор комунікації поліції Волинської області.
З’ясувалося, що 18 колод породи сосна із ділянки у лісі викрав 45-річний житель Ківерцівського району. Для транспортування деревини чоловік найняв автомобіль КамАЗ. Викрадений ліс та автомобіль поліцейські вилучили.
За фактом крадіжки відомості внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 185 Кримінального кодексу України.
Наступного дня, на автодорозі у селі Вишнів Ківерцівського району співробітники групи реагування патрульної поліції затримали автомобіль Chrysler Voyager, під керуванням 28-річного жителя цього ж району. В салоні авто знаходилися колоди дуба, довжиною понад 1 м.
На місце прибула слідчо-оперативна група. Автомобіль та деревину вилучили.
Поліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 246 Кримінального кодексу України. Йдеться про незаконну порубку або незаконне перевезення, зберігання, збут лісу.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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