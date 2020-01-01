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На Волині у ванній втопилася жінка

На Волині у ванній втопилася жінка
У Нововолинську в квартирі виявили тіло 40-річної жінки.

Трагедія трапилася вчора, 13 грудня, в одній із багатоповерхівок у Нововолинську, про це Інформаційному агентству Волинські Новини стало відомо з власних джерел.

Як відомо, тіло жінки виявили у наповненій водою ванній.

Інформацію підтвердили у пресслужбі ГУНП у Волинській області, зазначивши, що дійсно у правоохоронні органи надходило повідомлення про те, що у Нововолинську в квартирі за місцем проживання виявили тіло 40-річної жінки. Померла втопилася під час приймання ванни за місцем проживання.

Попередньо, випадок кваліфікується як нещасний випадок. Тіло направлено на проведення судово-медичної експертизи для встановлення точної причини смерті.

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Теги: жінка, тіло, ванна
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