У Кривому Розі водій авто намагався скоротити собі віку, а вбив пасажира. ВІДЕО 18+





Водій залишився живим, а от пасажир миттєво загинув без жодного шансу вижити. Удар прийшовся на переднє пасажирське сидіння, - йдеться у сюжеті



Виявилось, що цей фатальний кульбіт водій виконав навмисно. Подробиці інциденту розповіла жінка, яка у момент аварії також перебувала у авто.



Водій дуже роздратовано розмовляв по телефону з дружиною і погрожував самогубством, різко вивернув кермо і спровокував аварію. Проте замість себе, він убив товариша.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У Кривому Розі сталася смертельна аварія. Водій Mazda на шаленій швидкості вилетів з дороги та протаранив величезне дерево.Водій залишився живим, а от пасажир миттєво загинув без жодного шансу вижити. Удар прийшовся на переднє пасажирське сидіння, - йдеться у сюжеті Надзвичайних новин Виявилось, що цей фатальний кульбіт водій виконав навмисно. Подробиці інциденту розповіла жінка, яка у момент аварії також перебувала у авто.Водій дуже роздратовано розмовляв по телефону з дружиною і погрожував самогубством, різко вивернув кермо і спровокував аварію. Проте замість себе, він убив товариша.

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