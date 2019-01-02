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У Кривому Розі водій авто намагався скоротити собі віку, а вбив пасажира. ВІДЕО 18+

У Кривому Розі водій авто намагався скоротити собі віку, а вбив пасажира. ВІДЕО 18+
У Кривому Розі сталася смертельна аварія. Водій Mazda на шаленій швидкості вилетів з дороги та протаранив величезне дерево.

Водій залишився живим, а от пасажир миттєво загинув без жодного шансу вижити. Удар прийшовся на переднє пасажирське сидіння, - йдеться у сюжеті Надзвичайних новин.

Виявилось, що цей фатальний кульбіт водій виконав навмисно. Подробиці інциденту розповіла жінка, яка у момент аварії також перебувала у авто.

Водій дуже роздратовано розмовляв по телефону з дружиною і погрожував самогубством, різко вивернув кермо і спровокував аварію. Проте замість себе, він убив товариша.


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Теги: аварія, вбивство, Кривий Ріг
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