Завтра у західних областях України очікується ожеледиця
Сьогодні, 19:13
Вночі та вранці 23 грудня в більшості західних, Житомирській та Вінницькій областях очікується ожеледь.
Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у Волинській області.
Попопереджають про ожеледиця на дорогах І рівня небезпечності - жовтий.
Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.
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Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у Волинській області.
Попопереджають про ожеледиця на дорогах І рівня небезпечності - жовтий.
Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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