Завтра у західних областях України очікується ожеледиця





Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у Волинській області.



Попопереджають про ожеледиця на дорогах І рівня небезпечності - жовтий.



Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Вночі та вранці 23 грудня в більшості західних, Житомирській та Вінницькій областях очікується ожеледь.Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у Волинській області.Попопереджають про ожеледиця на дорогах І рівня небезпечності - жовтий.Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.

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