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Завтра у західних областях України очікується ожеледиця

Завтра у західних областях України очікується ожеледиця
Вночі та вранці 23 грудня в більшості західних, Житомирській та Вінницькій областях очікується ожеледь.

Про це повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій у Волинській області.

Попопереджають про ожеледиця на дорогах І рівня небезпечності - жовтий.

Погодні умови можуть призвести до порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг та вулиць.


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Теги: Західна Україна, ожеледиця, попередження
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