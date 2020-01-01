Кисню і медикаментів вистачає, – головний медик Волині про «ковідні» медзаклади
Сьогодні, 15:19
Медичні стаціонари Волині, у яких передбачене надання допомоги хворим на коронавірус, забезпечені і кисневими точками, і медикаментами, і засобами захисту.
Про це сьогодні, 23 грудня, під час брифінгу повідомила тимчасовий виконувач обов’язків начальника управління охорони здоров’я Волинської ОДА Людмила Тимощук.
За її словами, наразі для «ковідних» хворих розгорнуті 1532 ліжка у 19 медзакладах Волині. Із цієї кількості 1118 ліжок мають кисневе забезпечення.
Завантаженість ліжок станом на 23 грудня становить 30,6%.
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«Незважаючи на те, що захворюваність дещо зростає, кількість стаціонарних пацієнтів знижується. На 1 грудня у нас нас було 42% завантаженості. Нині на стаціонарному лікуванні в області перебувають 496 пацієнтів, з них 227 – на кисневій терапії. Медичні стаціонари – у повній готовності до надання ефективної медичної допомоги», - переконує Людмила Тимощук.
За її словами, усі медзаклади забезпеченні медикаментами і засобами захисту щонайменше на 2 місяці.
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Про це сьогодні, 23 грудня, під час брифінгу повідомила тимчасовий виконувач обов’язків начальника управління охорони здоров’я Волинської ОДА Людмила Тимощук.
За її словами, наразі для «ковідних» хворих розгорнуті 1532 ліжка у 19 медзакладах Волині. Із цієї кількості 1118 ліжок мають кисневе забезпечення.
Завантаженість ліжок станом на 23 грудня становить 30,6%.
ЧИТАТИ ТАКОЖ: Захворюваність на СOVID-19 на Волині знову росте: де ситуація найгірша
«Незважаючи на те, що захворюваність дещо зростає, кількість стаціонарних пацієнтів знижується. На 1 грудня у нас нас було 42% завантаженості. Нині на стаціонарному лікуванні в області перебувають 496 пацієнтів, з них 227 – на кисневій терапії. Медичні стаціонари – у повній готовності до надання ефективної медичної допомоги», - переконує Людмила Тимощук.
За її словами, усі медзаклади забезпеченні медикаментами і засобами захисту щонайменше на 2 місяці.
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Коментарі 1
Тимчасовий...відповідальності-нуль.Хто буде?Феодал думає...Просто противно на це все дивитись...Ви люди(homo sapiens)чи просто споживачі їжі....прикро...
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