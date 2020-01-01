Кисню і медикаментів вистачає, – головний медик Волині про «ковідні» медзаклади

Медичні стаціонари Волині, у яких передбачене надання допомоги хворим на коронавірус, забезпечені і кисневими точками, і медикаментами, і засобами захисту.Про це сьогодні, 23 грудня, під час брифінгу повідомила тимчасовий виконувач обов’язків начальника управління охорони здоров’я Волинської ОДАЗа її словами, наразі для «ковідних» хворих розгорнуті 1532 ліжка у 19 медзакладах Волині. Із цієї кількості 1118 ліжок мають кисневе забезпечення.Завантаженість ліжок станом на 23 грудня становить 30,6%.«Незважаючи на те, що захворюваність дещо зростає, кількість стаціонарних пацієнтів знижується. На 1 грудня у нас нас було 42% завантаженості. Нині на стаціонарному лікуванні в області перебувають 496 пацієнтів, з них 227 – на кисневій терапії. Медичні стаціонари – у повній готовності до надання ефективної медичної допомоги», - переконує Людмила Тимощук.За її словами, усі медзаклади забезпеченні медикаментами і засобами захисту щонайменше на 2 місяці.