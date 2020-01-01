Де у Луцьку можна цілодобово поповнювати е-квиток для проїзду у громадському транспорті





Про це інформують на офіційній сторінці Citycardnet у фейсбуці.



Так, поповнити карту в цілодобовому доступі 24/7 можна через вуличні термінали біля офісу CityCard та на зупинці “40 квартал”.



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Нагадаємо, раніше начальник управління транспорту та зв'язку Луцької міської ради Володимир Степанов зауважив, що у маршрутках та тролейбусах систематично ловитимуть «зайців».

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