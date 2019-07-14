вхід реєстрація
Правила   Реклама   Контакти  

Курс валют у Луцьку на 25 грудня

Курс валют у Луцьку на 25 грудня
Курс долара у Луцьку: купівля – 28.12, а продаж – 28.33.

Євро при купівлі становить – 34.00, продажу – 34.38.

Курс російського рубля: купівля – 0.370, продаж – 0.3750.

Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.350, продаж – 7.500.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
Теги: курс валют, валюта, луцьк, долар, євро, гроші
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
На Волині рік працює норкова ферма: чи варта шкурка вичинки. ФОТО
У Луцьку «сонячні» діти організували ярмарок для порятунку подруги, яка долає лейкемію. ФОТО
Коли засвітять головні ялинки Луцька
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
Курс валют у Луцьку на 25 грудня
Сьогодні, 09:40
Ранок 25 грудня: в Україні за добу виявили 11 035 випадків коронавірусу, на Волині – 232
Сьогодні, 09:10
Волинський священник знявся у кліпі. ВІДЕО
Сьогодні, 08:37
Суд Євросоюзу скасував санкції проти Азарова
Сьогодні, 07:35
На найбільшому залізничному вузлі Волині «загорілися» цистерни з пальним. ВІДЕО, ФОТО
Сьогодні, 05:28
Схожі новини
Курс валют у Луцьку на 24 грудня Курс валют у Луцьку на 24 грудня
24 грудень, 09:10
Курс валют у Луцьку на 14 липня Курс валют у Луцьку на 14 липня
14 липень, 2019, 12:28
Курс валют у Луцьку на 17 листопада Курс валют у Луцьку на 17 листопада
17 листопад, 09:16
Курс валют у Луцьку на 30 жовтня Курс валют у Луцьку на 30 жовтня
30 жовтень, 09:10
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Курс валют у Луцьку на 25 грудня
Сьогодні, 09:40
 0
Ранок 25 грудня: в Україні за добу виявили 11 035 випадків коронавірусу, на Волині – 232
Сьогодні, 09:10
 0
Волинський священник знявся у кліпі. ВІДЕО
Сьогодні, 08:37
 0
Суд Євросоюзу скасував санкції проти Азарова
Сьогодні, 07:35
 0
На найбільшому залізничному вузлі Волині «загорілися» цистерни з пальним. ВІДЕО, ФОТО
Сьогодні, 05:28
 0
Медіа
відео
1/8