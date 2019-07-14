Курс валют у Луцьку на 25 грудня





Євро при купівлі становить – 34.00, продажу – 34.38.



Курс російського рубля: купівля – 0.370, продаж – 0.3750.



Щодо польського злотого, то купівля становить – 7.350, продаж – 7.500.

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