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Алеями центрального парку Луцька роз'їжджав легковик. ФОТО

Алеями центрального парку Луцька роз'їжджав легковик. ФОТО
У центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки роз'їжджав легковий автомобіль Renault Scenic.

Про це інформує департамент муніципальної поліції.

Автомобіль зареєстрований на Луцюк Наталію Миколаївну 1977 р.н.

Авто маневрувало по новій алеї, поміж якої прогулювалися люди.

"Пильний диспетчер ЦБМ помітив правопопушення та встановив і водія, який уже поспішив похизуватися фотографією в одній з соцмереж", - йдеться в дописі.

Відповідальність передбачена законом чекає на власника вказаного авто.

До слова за 2020 рік водія цього автомобіля вже тричі притягали до відповідальності за порушення ПДР.

Алеями центрального парку Луцька роз'їжджав легковик. ФОТО
Алеями центрального парку Луцька роз'їжджав легковик. ФОТО
Алеями центрального парку Луцька роз'їжджав легковик. ФОТО
Алеями центрального парку Луцька роз'їжджав легковик. ФОТО

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Теги: парк, легковик, муніципали
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