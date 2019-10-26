Алеями центрального парку Луцька роз'їжджав легковик. ФОТО





Про це



Автомобіль зареєстрований на Луцюк Наталію Миколаївну 1977 р.н.



Авто маневрувало по новій алеї, поміж якої прогулювалися люди.



"Пильний диспетчер ЦБМ помітив правопопушення та встановив і водія, який уже поспішив похизуватися фотографією в одній з соцмереж", - йдеться в дописі.



Відповідальність передбачена законом чекає на власника вказаного авто.



До слова за 2020 рік водія цього автомобіля вже тричі притягали до відповідальності за порушення ПДР.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. У центральному парку культури і відпочинку імені Лесі Українки роз'їжджав легковий автомобіль Renault Scenic.Про це інформує департамент муніципальної поліції.Автомобіль зареєстрований на1977 р.н.Авто маневрувало по новій алеї, поміж якої прогулювалися люди."Пильний диспетчер ЦБМ помітив правопопушення та встановив і водія, який уже поспішив похизуватися фотографією в одній з соцмереж", - йдеться в дописі.Відповідальність передбачена законом чекає на власника вказаного авто.До слова за 2020 рік водія цього автомобіля вже тричі притягали до відповідальності за порушення ПДР.

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