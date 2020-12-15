Біля Рівного у аварії загинув начальник з ДФС
Сьогодні, 09:53
Стало відомо, хто загинув у ДТП біля села Велика Омеляна на Рівненщині.
Нагадаємо, що автопригода сталася 4 січня о 16:15, - пише Рівне вечірнє.
Травмованого водія дістати з Toyota Tundra допомагали очевидці. Однак потерпілий помер у кареті швидкої допомоги.
Як нам стало відомо, загиблим 53-річним водієм є начальник управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС у Рівненській області Олег Полтавець.
Наразі невідомо, чому авто вилетіло з дороги та перекинулося.
Слідчі слідчого управління розслідують усі обставини ДТП у рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.
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Нагадаємо, що автопригода сталася 4 січня о 16:15, - пише Рівне вечірнє.
Травмованого водія дістати з Toyota Tundra допомагали очевидці. Однак потерпілий помер у кареті швидкої допомоги.
Як нам стало відомо, загиблим 53-річним водієм є начальник управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС у Рівненській області Олег Полтавець.
Наразі невідомо, чому авто вилетіло з дороги та перекинулося.
Слідчі слідчого управління розслідують усі обставини ДТП у рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram.
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