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Біля Рівного у аварії загинув начальник з ДФС

Біля Рівного у аварії загинув начальник з ДФС
Стало відомо, хто загинув у ДТП біля села Велика Омеляна на Рівненщині.

Нагадаємо, що автопригода сталася 4 січня о 16:15, - пише Рівне вечірнє.

Травмованого водія дістати з Toyota Tundra допомагали очевидці. Однак потерпілий помер у кареті швидкої допомоги.

Як нам стало відомо, загиблим 53-річним водієм є начальник управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС у Рівненській області Олег Полтавець.

Наразі невідомо, чому авто вилетіло з дороги та перекинулося.

Слідчі слідчого управління розслідують усі обставини ДТП у рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

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Теги: Рівне, аварія, начальник
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