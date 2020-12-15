Біля Рівного у аварії загинув начальник з ДФС





Нагадаємо, що



Травмованого водія дістати з Toyota Tundra допомагали очевидці. Однак потерпілий помер у кареті швидкої допомоги.



Як нам стало відомо, загиблим 53-річним водієм є начальник управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС у Рівненській області Олег Полтавець.



Наразі невідомо, чому авто вилетіло з дороги та перекинулося.



Слідчі слідчого управління розслідують усі обставини ДТП у рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Стало відомо, хто загинув у ДТП біля села Велика Омеляна на Рівненщині.Нагадаємо, що автопригода сталася 4 січня о 16:15 , - пише Рівне вечірнє Травмованого водія дістати з Toyota Tundra допомагали очевидці. Однак потерпілий помер у кареті швидкої допомоги.Як нам стало відомо, загиблим 53-річним водієм є начальник управління контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів ГУ ДФС у Рівненській областіНаразі невідомо, чому авто вилетіло з дороги та перекинулося.Слідчі слідчого управління розслідують усі обставини ДТП у рамках кримінального провадження, розпочатого за частиною 2 статті 286 Кримінального кодексу України.

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