Торти кондитерки з Волині підкорили Болгарію

Женя Майданець два роки тому працювала у Болгарії декоратором – оформляла торти. А через пандемію коронавірусу залишилась в Україні.



Женя за національністю болгарка по татові. Разом з чоловіком виховують дві доньки. Молода мама, будучи в декреті, стала себе шукати у кулінарії. Про це пише



– Перший свій торт я пекла до шостої години ранку, – пригадує кондитерка. – Але вже через рік я мала багато клієнтів. Хотілося б розвиватися далі, але не було можливості. Тому подала документи на громадянство Болгарії, щоб там розпочати свою справу. А потім залишила дітей на чоловіка і поїхала підкорювати Софію. Спочатку було важко, не знала мови. Незабаром господар кондитерської, де працювала, побачив, що у мене є талант придумувати нові рецепти. Тож запропонував створити лінію своїх тортів для ресторанів. Від продажу цієї продукції мені платили 50 процентів, – розповідає Євгенія Майданець. – Одна болгарка на знак вдячності за декорування її торта вручила мені грамоту і подарунок. Я була на сьомому небі від щастя!



Євгенія на цьому не зупинилася. Згодом вона надумала видавати свій журнал з кулінарії грецькою мовою. Чому саме грецькою? Бо в Греції живуть її родичі, які працюють у видавничій справі. Женя писала рецепти російською мовою, тітка перекладала на грецьку. Справа пішла вгору, зараз вона готує до друку другий журнал – з декорації тортів.



Через два роки Женя забрала до себе двох донечок, влаштувала їх у дитячий садочок. Чоловік Іван працює у Прибалтиці, часто навідувався до сім’ї. Він гордиться тим, що його Євгенія така талановита, підтримує її в усьому. Подружжя вирішило переїжджати в Литву. Там обидва мали хороші запрошення на роботу. Але всі плани поламала пандемія. Тож поки що залишаються в Україні.



Галина ОЛІФЕРЧУК

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Ковельчанкадва роки тому працювала у Болгарії декоратором – оформляла торти. А через пандемію коронавірусу залишилась в Україні.Женя за національністю болгарка по татові. Разом з чоловіком виховують дві доньки. Молода мама, будучи в декреті, стала себе шукати у кулінарії. Про це пише Вісник – Перший свій торт я пекла до шостої години ранку, – пригадує кондитерка. – Але вже через рік я мала багато клієнтів. Хотілося б розвиватися далі, але не було можливості. Тому подала документи на громадянство Болгарії, щоб там розпочати свою справу. А потім залишила дітей на чоловіка і поїхала підкорювати Софію. Спочатку було важко, не знала мови. Незабаром господар кондитерської, де працювала, побачив, що у мене є талант придумувати нові рецепти. Тож запропонував створити лінію своїх тортів для ресторанів. Від продажу цієї продукції мені платили 50 процентів, – розповідає Євгенія Майданець. – Одна болгарка на знак вдячності за декорування її торта вручила мені грамоту і подарунок. Я була на сьомому небі від щастя!Євгенія на цьому не зупинилася. Згодом вона надумала видавати свій журнал з кулінарії грецькою мовою. Чому саме грецькою? Бо в Греції живуть її родичі, які працюють у видавничій справі. Женя писала рецепти російською мовою, тітка перекладала на грецьку. Справа пішла вгору, зараз вона готує до друку другий журнал – з декорації тортів.Через два роки Женя забрала до себе двох донечок, влаштувала їх у дитячий садочок. Чоловік Іван працює у Прибалтиці, часто навідувався до сім’ї. Він гордиться тим, що його Євгенія така талановита, підтримує її в усьому. Подружжя вирішило переїжджати в Литву. Там обидва мали хороші запрошення на роботу. Але всі плани поламала пандемія. Тож поки що залишаються в Україні.

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