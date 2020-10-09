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Волинський лісгосп оштрафували за незаконні рубки

Волинський лісгосп оштрафували за незаконні рубки
Спеціалісти Державної екологічної інспекції у Волинській області провели перевірку в ДП «ЛМГ» Звірівське» та оштрафували за порушення.

Про це інформує Держекоінспекція у фейсбуці.

Інспектори виявили, що у Звірівському лісництві при проведенні двох санітарних рубок незаконно зрізали дерева.

У Мощаницькому лісництві при проведенні лісосічних робіт пошкодили 11 дерев.

Зауважимо, що складу ДП «ЛМГ» Звірівське» входить два лісництва.
Лісгосп має сплатити 50 тисяч 486 гривень збитків за шкоду завдану навколишньому середовищу.

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Теги: ліс, рубки
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