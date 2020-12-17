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Зайнялося у коридорі і коморі: на Волині горіли два житлових будинки

Зайнялося у коридорі і коморі: на Волині горіли два житлових будинки
Учора, 11 січня, трапилися пожежі у Ратнівському та Ківерцівському районах.

Про це повідомляє пресслужба волинських рятувальників.

Зокрема, о 14:55 до Служби 101 надійшло повідомлення про пожежу цегляного житлового будинку в смт Заболоття Ратнівського району. О 15:30 пожежу, що виникла в коридорі та сягнула даху будівлі, ліквідували рятувальники 14-ої Державної пожежно-рятувальної частини смт Ратне та працівники місцевих пожежних команд смт Заболоття та села Тур.

Завдяки оперативному реагуванню рятувальників вдалося врятувати від знищення вогнем житловий будинок.

Причину пожежі встановлюють.

Крім того, 11 січня горів житловий будинок у селищі Цумань Ківерцівського району.

Для ліквідації загорання, що виникло у коморі будинку, були направлені 2 підрозділи місцевої пожежної охорони, а також екіпаж рятувальників з райцентру. Горіння погашене місцевими жителями до прибуття пожежних підрозділів. Причину пожежі також встановлюють.

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Теги: пожежа, вогонь, рятувальники
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