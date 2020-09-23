Після канікул заклади освіти на Волині навчатимуться дистанційно
Сьогодні, 15:47
Після канікул та вихідних заклади освіти на Волині перейдуть на дистанційну форму навчання.
Про це йшлося у середу, 13 січня, під час брифінгу в ОДА.
Перший заступник голови обласної державної адміністрації Сергій Мовенко зазначив, що уже кілька днів в Україні та на Волині – посилені карантинні обмеження, що діятимуть до 24 січня включно.
«Посилення карантину в січні дозволить країні не вдаватися до таких заходів навесні», - каже він. До того ж, невдовзі прогнозують хвилю грипу.
Сергій Мовенко нагадав, що на Волині усі заклади освіти відправили на канікули. Опісля вихідних та до закінчення карантинних обмежень навчання буде відбуватися дистанційно.
Варто додати, що у період із 8 до 24 січня дозволили працювати лише дитячим садкам.
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Про це йшлося у середу, 13 січня, під час брифінгу в ОДА.
Перший заступник голови обласної державної адміністрації Сергій Мовенко зазначив, що уже кілька днів в Україні та на Волині – посилені карантинні обмеження, що діятимуть до 24 січня включно.
«Посилення карантину в січні дозволить країні не вдаватися до таких заходів навесні», - каже він. До того ж, невдовзі прогнозують хвилю грипу.
Сергій Мовенко нагадав, що на Волині усі заклади освіти відправили на канікули. Опісля вихідних та до закінчення карантинних обмежень навчання буде відбуватися дистанційно.
Варто додати, що у період із 8 до 24 січня дозволили працювати лише дитячим садкам.
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