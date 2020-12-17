Два волинські лісгоспи заплатять понад 186 тисяч збитків за шкоду середовищу





Виявили рубки без лісорубного квитка, а також, що під час санітарних рубок незаконно зрізали дерева. Спеціалісти провели заміри пнів та встановили розмір заподіяної шкоди, - інформує Державна екологічна інспекція у Волинській області.



Лісгосп має сплатити до держбюджету 145 тисяч 848 гривень збитків завданої навколишньому середовищу.



Крім, того відбулась перевірка на ДП «СЛАП «Рожищеагроліс». Інспектори нарахували лісгоспу 41 тисячу гривень збитків.



Нагадаємо, ДП «ЛМГ» Звірівське» має сплатити 50 тисяч 486 гривень збитків, а ДП «Ківерцівське ЛГ» 52 тисячі 739 гривень.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Працівники держекоінспекції провели позапланову перевірку ДП «СЛАП «Камінь-Каширськагроліс». Інспектори проаналізували документи щодо призначення рубок та обстежили лісові масиви.Виявили рубки без лісорубного квитка, а також, що під час санітарних рубок незаконно зрізали дерева. Спеціалісти провели заміри пнів та встановили розмір заподіяної шкоди, - інформує Державна екологічна інспекція у Волинській області.Лісгосп має сплатити до держбюджету 145 тисяч 848 гривень збитків завданої навколишньому середовищу.Крім, того відбулась перевірка на ДП «СЛАП «Рожищеагроліс». Інспектори нарахували лісгоспу 41 тисячу гривень збитків.Нагадаємо, ДП «ЛМГ» Звірівське» має сплатити 50 тисяч 486 гривень збитків, а ДП «Ківерцівське ЛГ» 52 тисячі 739 гривень.

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