Поблизу Луцька самотній пенсіонер, у якого згоріла хата, живе у сусідів. ВІДЕО

Ірина Варварук.



Усе майно 64-річного власника згоріло. Пенсіонера прихистили сусіди.



Пожежа в оселі Мирослава Дацюка трапилася о третій годині ночі. Чоловік мешкає в будинку сам. Розповів: того вечора розпалив піч та пішов до сусідньої кімнати. Вдягнув навушники та заснув перед комп'ютером, коли відбулось займання не чув.



Власник самотужки намагався загасити вогонь, але світло та вода в будинку зникли, зрозумів, що не впорається. Зателефонував сусіду, покликав на допомогу. Разом викликали пожежників.



Пожежу ліквідовували майже дві години три пожежно-рятувальні частини. Вогонь пошкодив 100 метрів стін та 40 метрів перекриття, знищив речі домашнього вжитку. Будинок потребує капітального ремонту, - говорить власник. Мирослав Дацюк – пенсіонер, веде домашнє господарство, грошей на відновлення житла немає.



За допомогою волинянин звернувся до Луцької міської ради. Чоловік написав заяву на виділення матеріальної допомоги. Зі слів заступника начальника відділу інформації Луцької міської ради Олександра Олішевського, заява від мешканця Жидичина надійшла, її розглянуть у визначений законодавством час.



За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій в області, загалом цієї зими в оселях волинян трапилося 64 пожежі, двоє людей загинули.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Також за нашим сайтом можна стежити у Twitter, Google+ та Instagram. Пожежа у селі Жидичин на Волині трапилася в ніч на 19 січня. Ліквідовували вогонь майже дві години, - розповіла Суспільному керівниця відділу управління ДСНС в областіУсе майно 64-річного власника згоріло. Пенсіонера прихистили сусіди.Пожежа в оселітрапилася о третій годині ночі. Чоловік мешкає в будинку сам. Розповів: того вечора розпалив піч та пішов до сусідньої кімнати. Вдягнув навушники та заснув перед комп'ютером, коли відбулось займання не чув.Власник самотужки намагався загасити вогонь, але світло та вода в будинку зникли, зрозумів, що не впорається. Зателефонував сусіду, покликав на допомогу. Разом викликали пожежників.Пожежу ліквідовували майже дві години три пожежно-рятувальні частини. Вогонь пошкодив 100 метрів стін та 40 метрів перекриття, знищив речі домашнього вжитку. Будинок потребує капітального ремонту, - говорить власник. Мирослав Дацюк – пенсіонер, веде домашнє господарство, грошей на відновлення житла немає.За допомогою волинянин звернувся до Луцької міської ради. Чоловік написав заяву на виділення матеріальної допомоги. Зі слів заступника начальника відділу інформації Луцької міської ради, заява від мешканця Жидичина надійшла, її розглянуть у визначений законодавством час.За даними Держслужби з надзвичайних ситуацій в області, загалом цієї зими в оселях волинян трапилося 64 пожежі, двоє людей загинули.

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